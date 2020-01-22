Uzlaştırma 231 bin dosyanın taraflarını hakim karşısına çıkmaktan kurtardı

- Yargıda alternatif çözümlerden "uzlaştırma" kapsamında geçen yıl 231 bin soruşturma dosyası anlaşmayla sonuçlandırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye genelindeki uzlaştırma bürolarına geçen yıl toplam 275 bin dosya geldi.

Aralarında basit yaralama, hakaret, hırsızlık ve dolandırıcılığın da bulunduğu suçlar kapsamındaki dosyalar, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen uzlaştırmacılara gönderildi.

Şüpheli ve şikayetçinin uzlaştırmacı nezaretinde buluşmasıyla geçen yıl 231 bin dosya, mahkemelerin önüne gelmeden anlaşmayla sonuçlandırıldı.

ŞİKAYETÇİLERDEN İLGİNÇ TALEPLER GELDİ

Uzlaşma kapsamında şikayetçiler, bağış yapma, kamu yararına çalışma, suç nedeniyle uğranan zararın giderilmesi, özür dileme gibi şartların yerine getirilmesinin yanı sıra farklı taleplerde bulunabiliyor.

Şikayetçilerin bazılarının uzlaştırma talebi olarak şart koştuğu, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının ezberlenmesi, iş yerine tüm çalışanların bulunduğu ortamda, üzerinde "Özür dilerim" yazılı pastanın gönderilmesi gibi talepler geçen yıl kabul edildi.

Bunun yanı sıra Türk tarihi üzerine bir kitabın okunarak özetinin çıkarılması, Kızılay Meydanı'nda 200 gül dağıtılması gibi taleplerin karşılanmasıyla da taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

UZLAŞTIRMA SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

Fail ve mağdur, uzlaştırmacılar eşliğinde görüşmeler gerçekleştiriyor. Taraflar görüşmeler sırasında mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dileme, kamu yararına hizmet veren kuruluşlarda çalışma, topluma faydalı birey olunmasını sağlayacak programlara katılma, maddi ve manevi zararın karşılanması ile bağışta bulunma gibi edimleri (anlaşma kararı) belirliyor.

Bu tür edimler üzerinde tarafların uzlaşmaya varmaları suretiyle dosyalar sonuçlandırılıyor. Böylece uzun yargılama süreçleri sona eriyor.

Şüpheliler, uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde ceza almaktan kurtuluyor. Uzlaşma sürecinde mağdur herhangi ücret ödemiyor. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer masraflar devlet tarafından karşılanıyor. Uzlaşmanın olumlu sonuçlanması halinde şüpheliden de herhangi ücret talep edilmiyor.