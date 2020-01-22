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TİGEM 1000 ton inek sütü satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 2020 yılı içinde üretilecek tahmini 1000 ton inek sütü tek parti halinde satılacak.
 22 Ocak 2020 10:41
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TİGEM 1000 ton inek sütü satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 2020 yılı içinde üretilecek tahmini 1000 ton inek sütü tek parti halinde satılacak.

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale 29 Ocak'ta TİGEM'in ihale salonunda açık artırma usulüyle yapılacak.

İhalede toplam muhammen bedel 2 milyon 235 bin 180 lira, geçici teminat tutarı 67 bin 55 lira olarak belirlendi.

İhale sonucu, söz konusu işletmenin 2020 yılı istihsali 1000 ton inek sütünün satışı gerçekleştirilecek.

İhale şartnamesi, TİGEM'den, ilgili işletme müdürlüklerinden ve "www.tigem.gov.tr" adresinden temin edilebiliyor.
Anadolu Ajansı
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