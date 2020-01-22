TİGEM 1000 ton inek sütü satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 2020 yılı içinde üretilecek tahmini 1000 ton inek sütü tek parti halinde satılacak.
|22 Ocak 2020 10:41
|Yazdır
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 2020 yılı içinde üretilecek tahmini 1000 ton inek sütü tek parti halinde satılacak.
TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale 29 Ocak'ta TİGEM'in ihale salonunda açık artırma usulüyle yapılacak.
İhalede toplam muhammen bedel 2 milyon 235 bin 180 lira, geçici teminat tutarı 67 bin 55 lira olarak belirlendi.
İhale sonucu, söz konusu işletmenin 2020 yılı istihsali 1000 ton inek sütünün satışı gerçekleştirilecek.
İhale şartnamesi, TİGEM'den, ilgili işletme müdürlüklerinden ve "www.tigem.gov.tr" adresinden temin edilebiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yeni dönem başladı! Poşetten sonra şimdi de o ürünler...
22 Ocak 2020 11:50
|2019'da marka başvuru sayısı 134 bini geçti
22 Ocak 2020 11:19
|5 HES'ten ekonomiye bir yılda 11,1 milyar liralık katkı
22 Ocak 2020 11:15
|Türk balı geçen yıl 45 ülkede ağızları tatlandırdı
22 Ocak 2020 11:05
|Erdoğan törende uyarmıştı! Harekete geçildi...
22 Ocak 2020 09:40
|İstanbul yeniden kongre merkezi oluyor
22 Ocak 2020 09:11
|Türkiye'den Akdeniz'de ezber bozacak adım!
22 Ocak 2020 08:15
|2 yeni çağrı merkezi açılacak! 3 bin kişi çalışacak
21 Ocak 2020 23:33
|2019'da Türkiye'yi kaç milyon yabancı ziyaret etti?
21 Ocak 2020 23:12
|Soğuklarla birlikte elektrikli ısıtıcıların satışları da arttı
21 Ocak 2020 21:32