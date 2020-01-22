Sözleşmeli öğretmen alımı unvan bazından oluşan taban puanlar
|22 Ocak 2020 12:10
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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için dün itibariyle sözlü sınav yerlerini açıklamıştı. Bakanlık bugün de sözlü sınava kalanlar için oluşan taban puanları açıkladı.
İŞTE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINDA SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILANLARA AİT OLUŞAN TABAN PUANLAR
2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılanlara Ait Taban Puanlar
|
Alan
|
Kontenjan
|
Öncelik
|
Başvuru Sayısı
|
Sözlü Sınava
Çağrılan Aday Sayısı
|
Taban Puan
|
Adalet
|
19
|
1
|
624
|
57
|
82,91584
|
2
|
2
|
0
|
Aile ve Tüketici Hizmetleri
|
3
|
1
|
37
|
9
|
78,16857
|
Almanca
|
138
|
1
|
751
|
414
|
70,16544
|
Arapça
|
399
|
1
|
1.013
|
1.013
|
52,04702
|
2
|
6
|
6
|
57,14587
|
Beden Eğitimi
|
711
|
1
|
4.213
|
2.133
|
72,66404
|
2
|
15
|
0
|
Bilişim Teknolojileri
|
201
|
1
|
1.450
|
603
|
80,40129
|
2
|
2
|
0
|
Biyoloji
|
93
|
1
|
1.076
|
279
|
78,59151
|
2
|
1
|
0
|
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
|
8
|
1
|
44
|
24
|
75,04825
|
2
|
19
|
0
|
Büro Yönetimi
|
8
|
1
|
14
|
14
|
53,00404
|
Coğrafya
|
147
|
1
|
909
|
441
|
78,76453
|
2
|
2
|
0
|
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|
41
|
1
|
358
|
123
|
78,24362
|
2
|
2
|
0
|
Denizcilik / Gemi Yönetimi
|
1
|
1
|
22
|
3
|
82,87856
|
2
|
14
|
0
|
Denizcilik/Gemi Makineleri
|
1
|
1
|
13
|
3
|
77,52585
|
Din Kült. ve Ahl.Bil.
|
1.836
|
1
|
8.049
|
5.508
|
70,84128
|
2
|
92
|
0
|
El San.Tek./El Sanatları
|
2
|
1
|
58
|
6
|
74,14413
|
El San.Tek./Nakış
|
1
|
1
|
17
|
3
|
72,20814
|
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
|
20
|
1
|
141
|
60
|
74,83421
|
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik
|
19
|
1
|
139
|
57
|
73,75523
|
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|
8
|
1
|
59
|
24
|
65,38322
|
2
|
3
|
0
|
Felsefe
|
136
|
1
|
1.827
|
408
|
79,13104
|
2
|
7
|
0
|
Fen Bilimleri
|
1.002
|
1
|
4.854
|
3.006
|
71,78841
|
Fizik
|
156
|
1
|
1.105
|
468
|
72,86838
|
2
|
1
|
0
|
Fransızca
|
1
|
1
|
34
|
3
|
85,93844
|
Gazetecilik
|
1
|
1
|
25
|
3
|
85,35947
|
Gıda Teknolojisi
|
1
|
1
|
30
|
3
|
90,72420
|
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri
|
1
|
1
|
45
|
3
|
87,40153
|
Görsel Sanatlar
|
443
|
1
|
1.951
|
1.329
|
62,23867
|
2
|
2
|
0
|
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf
|
2
|
1
|
18
|
6
|
65,50945
|
Grafik ve Fotoğraf/Grafik
|
1
|
1
|
88
|
3
|
81,91592
|
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
|
1
|
1
|
41
|
3
|
84,87754
|
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk
|
1
|
1
|
6
|
3
|
75,04283
|
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği
|
5
|
1
|
60
|
15
|
80,39497
|
2
|
7
|
0
|
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
|
3
|
1
|
317
|
9
|
88,15560
|
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan
Sağlığı
|
1
|
1
|
9
|
3
|
63,44873
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