1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sözleşmeli öğretmen alımı unvan bazından oluşan taban puanlar

Milli Eğitim Bakanlığı, Sözleşmeli öğretmen alımında unvan bazından oluşan taban puanları açıkladı.
 22 Ocak 2020 12:10
Yazdır
Sözleşmeli öğretmen alımı unvan bazından oluşan taban puanlar

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için dün itibariyle sözlü sınav yerlerini açıklamıştı. Bakanlık bugün de sözlü sınava kalanlar için oluşan taban puanları açıkladı.

İŞTE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINDA SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILANLARA AİT OLUŞAN TABAN PUANLAR

2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılanlara Ait Taban Puanlar

Alan

Kontenjan

Öncelik

Başvuru Sayısı

Sözlü Sınava

Çağrılan Aday Sayısı

Taban Puan

Adalet

19

1

624

57

82,91584

2

2

0

Aile ve Tüketici Hizmetleri

3

1

37

9

78,16857

Almanca

138

1

751

414

70,16544

Arapça

399

1

1.013

1.013

52,04702

2

6

6

57,14587

Beden Eğitimi

711

1

4.213

2.133

72,66404

2

15

0

Bilişim Teknolojileri

201

1

1.450

603

80,40129

2

2

0

Biyoloji

93

1

1.076

279

78,59151

2

1

0

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

8

1

44

24

75,04825

2

19

0

Büro Yönetimi

8

1

14

14

53,00404

Coğrafya

147

1

909

441

78,76453

2

2

0

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

41

1

358

123

78,24362

2

2

0

Denizcilik / Gemi Yönetimi

1

1

22

3

82,87856

2

14

0

Denizcilik/Gemi Makineleri

1

1

13

3

77,52585

Din Kült. ve Ahl.Bil.

1.836

1

8.049

5.508

70,84128

2

92

0

El San.Tek./El Sanatları

2

1

58

6

74,14413

El San.Tek./Nakış

1

1

17

3

72,20814

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

20

1

141

60

74,83421

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik

19

1

139

57

73,75523

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

8

1

59

24

65,38322

2

3

0

Felsefe

136

1

1.827

408

79,13104

2

7

0

Fen Bilimleri

1.002

1

4.854

3.006

71,78841

Fizik

156

1

1.105

468

72,86838

2

1

0

Fransızca

1

1

34

3

85,93844

Gazetecilik

1

1

25

3

85,35947

Gıda Teknolojisi

1

1

30

3

90,72420

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri

1

1

45

3

87,40153

Görsel Sanatlar

443

1

1.951

1.329

62,23867

2

2

0

Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf

2

1

18

6

65,50945

Grafik ve Fotoğraf/Grafik

1

1

88

3

81,91592

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

1

1

41

3

84,87754

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk

1

1

6

3

75,04283

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği

5

1

60

15

80,39497

2

7

0

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

3

1

317

9

88,15560

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan

Sağlığı

1

1

9

3

63,44873

Sözlü sınava kalan öğretmenlerin değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tuğba öğretmenin ölümünde korkunç şüphe!
20 Ocak 2020 23:42		 Emekli öğretmenin 'ney' aşkı
20 Ocak 2020 13:00
Talasemi hastası Azerbaycanlı ikizlere öğretmenlerinden 'yürekten' dokunuş
19 Ocak 2020 13:37		 Mezun oldukları lisede öğretmenlik yapıyorlar
19 Ocak 2020 09:36
Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle saklambaç oynadı
16 Ocak 2020 23:46		 İlk tebrik kartını EGM'ye gönderdi, okuluna hediye yağdı
16 Ocak 2020 22:58
Emekli öğretmen uykusunda yaşamını yitirdi
16 Ocak 2020 22:41		 Meryem öğretmen öğrencilerine 'annelik' yapıyor
16 Ocak 2020 20:23
50 yaşında öğretmen oldu, öğrencileri için kredi çekti
16 Ocak 2020 18:59		 Kanser tedavisi gören öğretmenden lösemili çocuklar için kampanya
16 Ocak 2020 13:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:58 - FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar açıklandı13:56 - Kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi13:41 - Köydeki eski eşya mezadı antika meraklılarını buluşturuyor13:35 - Üşüyen köpek yolcularla şehir turu attı13:32 - Meteorolojiden soğuk hava ve kar yağışı uyarısı13:29 - Türkiye'de 50 bin muhtar görev yapıyor13:19 - Başkentte, cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar13:17 - Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü13:16 - Bakan Çavuşoğlu: Barışı sağlamak için herkesle çalışmaya hazırız13:15 - OGM'den dikilen 11 milyon fidan kurudu açıklaması
13:14 - 'Dicle'nin, Fırat'ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım'13:10 - Engelli kadın çalışan, Belediyede taciz edildiğini iddia etti13:05 - Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti12:59 - Üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı talebi12:48 - Dünyanın en değerli markası 'Amazon' zirvedeki yerini korudu12:42 - Bekçilerin kimlik sorabilmesi için kanun teklifi verildi12:37 - 'FETÖ kamuya sızmak için 'tavşan aday' taktiğini uyguluyor'12:26 - Tuğba öğretmen hakkında savcılık 'darp izi yok' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmen alımı unvan bazından oluşan taban puanlar
Ankara Metrosu'nda FETÖ propagandası
Güvenlik soruşturması yeniden getirilmemeli!
Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar
Mağazada 750 TL, İnternette 328 TL
Yeni dönem başladı! Poşetten sonra şimdi de o ürünler...
Bekçilerin kimlik sorabilmesi için kanun teklifi verildi
Kamu işçisi ilave tediye bekliyor
İade olan personele geriye doğru aile yardımı ödeneği kararı
Erdoğan törende uyarmıştı! Harekete geçildi...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trt 2 1
idal 2
Hesaplanmış sessizlik 1
Kıskanç kadın 4
Pozitif olmak 3
Gölge ve kemik 1
abi 1
Avustralyadaki yanginlar 1
gülümsemek 3
Burhan Altıntop 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ESKİ 7 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Igdır Halfeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yozgat Boğazlıyan SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Manulaş 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam