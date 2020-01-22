Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|22 Ocak 2020 12:16
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,9400
|5,9410
|Avro
|6,5830
|6,5840
|Sterlin
|7,7310
|7,7700
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9100
|5,9700
|Avro
|6,5400
|6,6100
|Sterlin
|7,6630
|7,8130
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