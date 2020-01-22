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FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
 22 Ocak 2020 12:23
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FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ersin Turan ile avukatı katıldı.

Sanık Turan, savunmasında, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Turan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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