Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

İL YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KADROSU İÇİN ALT GÖREVDE ÇALIŞMIŞ OLMA ŞARTI GETİRİLDİ İçişleri Bakanlığı, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini 18 Ocak 2020 tarihi itibariyle değiştirdi. Yapılan değişikliğe göre, il yazı işleri müdürü olabilmek için, İlçe yazı işleri müdürü veya ilçe nüfus müdürü kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak şartı getirildi.