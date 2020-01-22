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Yunanistan'da Sakelaropulu ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

Yunanistan'da parlamentoda 261 oy alan Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
 22 Ocak 2020 12:26
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Yunanistan'da Sakelaropulu ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

Yunanistan'da kısa süre önce değişiklik yapılan Anayasa maddesine göre, 300 sandalyeli parlamentoda yapılacak seçimi kazanan Ekaterini Sakelaropulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.

Seçimdeki tek aday Sakelaropulu'yu Yeni Demokrasi, Syriza ve Kinal partileri destekledi.

Yunanistan'da 15 Ocak'ta Başbakan Kiriakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Sakelaropulu, 2018'den bu yana Danıştay Başkanlığı görevini yürütüyordu. 64 yaşındaki Sakelaropulu sivil özgürlükler, çevre, azınlık ve mülteci sorunları gibi konulardaki hassasiyetiyle tanınıyor.
Memurlar.Net
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