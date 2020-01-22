Bakan Çavuşoğlu: Barışı sağlamak için herkesle çalışmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Davos Zirvesi'nde katıldığı oturumda yaptığı konuşmada, bölgedeki sorunları çözme konusunda Türkiye'nin barışı sağlamak için herkesle çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'teki Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında "The Geopolitical Outlook" adlı açık oturuma katıldı. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, Filistin sorunu, Suriye ve Libya'daki durumu değerlendirdi. Bölgedeki sorunları çözmek için bölgesel ve küresel gücün avantajından yararlanılması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, 10 yıl önce katıldığı Davos zirvesinde Orta Doğu denilince sadece Filistin sorunun akıllara geldiğini ifade etti. İsrail'in saldırgan tutumu ve yasa dışı işgalleri nedeniyle Filistin sorununun hala devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, bunlara 9 yıldır devam eden Suriye sorununun eklendiğini kaydetti. Çavuşoğlu, Suriye'deki sorunun ciddi sonuçlara yol açtığını ve bunun sadece bölgede etkili olmadığını vurguladı.

Bazı ülkelerin Husilerle savaşma bahanesiyle Yemen'de saldırılar düzenlediğini söyleyen Çavuşoğlu, ülkede insani felaket, açlık ve salgın yaşandığını, insanların öldüğünü ifade etti.

Libya'da ise kalıcı ve sürdürülebilir bir barış sağlamak için çaba sarf edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu sorunların üstesinden gelinebileceğini belirtti. Suriye'deki iç savaşta 9 milyondan fazla insanın yerlerinden edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin 3.6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Asıl konunun İdlib olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Çünkü rejim saldırganlığını arttırıyor. Kadınları ve çocukları öldürüyor" dedi.

Çavuşoğlu saldırılar nedeniyle İdlib'te 400 bin kişinin yerlerinden edildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Libya'da Hafter saldırılarının ardından durumun daha da kötüye gittiği ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısının ardından Libya'daki taraflar arasında ateşkes sağlandığını hatırlatan Çavuşoğlu, Berlin'deki konferansta Libya'da kalıcı bir ateşkes yapılmasının taahhüt edildiğini ancak Hafter'in bu yönde bir girişimi olmadığını aktardı.

"Bu sorunları çözebiliriz, birlikte çalışmaya ihtiyacımız var" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin barışı sağlamak için herkesle çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.