OGM'den dikilen 11 milyon fidan kurudu açıklaması
|22 Ocak 2020 13:15
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Orman Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında 'dikilen 11 milyon fidan kurudu' iddiasına yönelik açıklama yaptı. OGM, dikilen fidanların yüzde 95'inin tuttuğunu belirtti.
OGM'den konuyla ilgili yapılan açıklama
Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019'da gerçekleştirdiğimiz Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşılmaktadır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Orman Genel Müdürlüğü
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