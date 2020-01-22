1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkentte, cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Durhasan Mahallesi sakinleri, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tepelere çıkıyor
 22 Ocak 2020 13:19
Yazdır
Başkentte, cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Durhasan Mahallesi'nde, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için tepelere çıkmak zorunda kalıyor.

Durhasan Mahallesi Muhtarı Mustafa Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, GSM hatlarının çekmemesi ve sabit telefon hattındaki yaklaşık 8 aylık arıza nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

''Mahallemizin dünyayla bağlantısı tamamen kopuk''

Ankara merkeze 55, Esenboğa Havalimanı'na 20 kilometre uzaklıktaki mahallenin sakinlerinin, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tepelere çıktığını anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Mahallemde yangın olsa, acil bir hasta olsa, doğum olsa nasıl acil yardım isteyeceğiz. Bu kış günü mahalleden 200-500 metre uzakta yüksek tepelere çıkarak telefonlarla konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu, bizim için çok büyük bir sıkıntı. Bizim daha önce sabit telefonlarımız vardı. Yaklaşık 7-8 ay oldu, şu an iletişim kopuk. Bu konuda şikayetlerimizi bildirdik. Abone sayısı az diye yapmıyorlar. Ben muhtarım. Beni aradıkları zaman kimse ulaşamıyor. Mahallemizin dünyayla bağlantısı tamamen kopuk."

Mahalle sakinlerinden Mustafa Ayaz da cep telefonuyla konuşabilmek için günde iki üç kez yüksek tepelere çıktıklarını ifade etti.

''Baz istasyonu kurulmasını istiyoruz''

Pehlül Arslan ise mahallelerine baz istasyonu kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sorun bugünün yarının değil. Devamlı böyleyiz. Telefonlarımız çekmiyor. Baz istasyonu kurulmasını istiyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Engelli kadın çalışan, Belediyede taciz edildiğini iddia etti
22 Ocak 2020 13:10		 Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti
22 Ocak 2020 13:05
Narcos Kırklareli! Bir köylünün ihbarıyla ortaya çıktı
21 Ocak 2020 22:56		 MİT gözetiminde kazı yapılan 'ev', turistik mekana döndü
21 Ocak 2020 20:01
Timsah Adası turizme kazandırılacak
21 Ocak 2020 19:18		 'Evsizlerin hastaneden çıkarıldığı' iddiasına açıklama
21 Ocak 2020 15:07
İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı
21 Ocak 2020 13:51		 Donan göl üzerinde aracıyla drift yaptı
21 Ocak 2020 13:16
İBB, Bayrampaşa otogarını tümüyle yeniledi
20 Ocak 2020 23:17		 Antalya Büyükşehir, eski köy okullarını yeniliyor
20 Ocak 2020 22:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:58 - FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar açıklandı13:56 - Kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi13:41 - Köydeki eski eşya mezadı antika meraklılarını buluşturuyor13:35 - Üşüyen köpek yolcularla şehir turu attı13:32 - Meteorolojiden soğuk hava ve kar yağışı uyarısı13:29 - Türkiye'de 50 bin muhtar görev yapıyor13:19 - Başkentte, cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar13:17 - Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü13:16 - Bakan Çavuşoğlu: Barışı sağlamak için herkesle çalışmaya hazırız13:15 - OGM'den dikilen 11 milyon fidan kurudu açıklaması
13:14 - 'Dicle'nin, Fırat'ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım'13:10 - Engelli kadın çalışan, Belediyede taciz edildiğini iddia etti13:05 - Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti12:59 - Üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı talebi12:48 - Dünyanın en değerli markası 'Amazon' zirvedeki yerini korudu12:42 - Bekçilerin kimlik sorabilmesi için kanun teklifi verildi12:37 - 'FETÖ kamuya sızmak için 'tavşan aday' taktiğini uyguluyor'12:26 - Tuğba öğretmen hakkında savcılık 'darp izi yok' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmen alımı unvan bazından oluşan taban puanlar
Ankara Metrosu'nda FETÖ propagandası
Güvenlik soruşturması yeniden getirilmemeli!
Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar
Mağazada 750 TL, İnternette 328 TL
Yeni dönem başladı! Poşetten sonra şimdi de o ürünler...
Bekçilerin kimlik sorabilmesi için kanun teklifi verildi
Kamu işçisi ilave tediye bekliyor
İade olan personele geriye doğru aile yardımı ödeneği kararı
Erdoğan törende uyarmıştı! Harekete geçildi...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yol arkadaşı 1
masrafa girmek 1
kiracı 2
gelin arabalarının önünü kesme 5
İlk Kurşun 2
dört elle sarılmak 2
para kazanmak 1
son gelen doğalgaz faturaları 5
Tasavvuf 2
arkasını toplamak 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ESKİ 7 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Igdır Halfeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yozgat Boğazlıyan SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Manulaş 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam