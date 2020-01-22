1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden soğuk hava ve kar yağışı uyarısı

Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor
 22 Ocak 2020 13:32
Yazdır
Meteorolojiden soğuk hava ve kar yağışı uyarısı

Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ve sonraki gün Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Hatay çevrelerinde görülecek yağışların, iç kesimlerde kar, kıyı kesimlerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Yarın akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve yer yer kar öngörülüyor. Yağışlı sistemin, cuma günü akşam saatlerinden sonra ülkeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle, kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına inmesi ancak cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak tekrar artması bekleniyor.

Yağış nedeniyle Ankara-İstanbul kara yolunun Bolu Dağı geçişlerinde ve Marmara Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan kara yollarında ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köydeki eski eşya mezadı antika meraklılarını buluşturuyor
22 Ocak 2020 13:41		 Üşüyen köpek yolcularla şehir turu attı
22 Ocak 2020 13:35
Özel çocuklar çiğ köfte yoğurup, kadayıf pişirdi
22 Ocak 2020 11:00		 Adıyaman'da 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
22 Ocak 2020 10:48
Başkentin 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacak
22 Ocak 2020 10:06		 Sivas'ta kar nedeniyle 128 köy yolu ulaşıma kapandı
22 Ocak 2020 09:58
Gülistan'ın annesi Emine Erdoğan'dan yardım istedi
22 Ocak 2020 09:38		 Pekin Büyükelçisinden, Çin'deki yeni virüse dair açıklama
22 Ocak 2020 08:10
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
22 Ocak 2020 06:30		 Otomobil fiyatına güvercin
21 Ocak 2020 23:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:58 - FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar açıklandı13:56 - Kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi13:41 - Köydeki eski eşya mezadı antika meraklılarını buluşturuyor13:35 - Üşüyen köpek yolcularla şehir turu attı13:32 - Meteorolojiden soğuk hava ve kar yağışı uyarısı13:29 - Türkiye'de 50 bin muhtar görev yapıyor13:19 - Başkentte, cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar13:17 - Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü13:16 - Bakan Çavuşoğlu: Barışı sağlamak için herkesle çalışmaya hazırız13:15 - OGM'den dikilen 11 milyon fidan kurudu açıklaması
13:14 - 'Dicle'nin, Fırat'ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım'13:10 - Engelli kadın çalışan, Belediyede taciz edildiğini iddia etti13:05 - Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti12:59 - Üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı talebi12:48 - Dünyanın en değerli markası 'Amazon' zirvedeki yerini korudu12:42 - Bekçilerin kimlik sorabilmesi için kanun teklifi verildi12:37 - 'FETÖ kamuya sızmak için 'tavşan aday' taktiğini uyguluyor'12:26 - Tuğba öğretmen hakkında savcılık 'darp izi yok' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmen alımı unvan bazından oluşan taban puanlar
Ankara Metrosu'nda FETÖ propagandası
Güvenlik soruşturması yeniden getirilmemeli!
Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar
Mağazada 750 TL, İnternette 328 TL
Yeni dönem başladı! Poşetten sonra şimdi de o ürünler...
Bekçilerin kimlik sorabilmesi için kanun teklifi verildi
Kamu işçisi ilave tediye bekliyor
İade olan personele geriye doğru aile yardımı ödeneği kararı
Erdoğan törende uyarmıştı! Harekete geçildi...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masrafa girmek 1
elif 6
kiracı 2
Pozitif olmak 3
diyanet gerekirse bir fetvayla caizdir der 3
Burhan Altıntop 1
celal şengör 1
İlk Kurşun 2
süper kahraman 2
istemi betil 3
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ESKİ 7 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Igdır Halfeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yozgat Boğazlıyan SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Manulaş 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam