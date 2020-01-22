1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üşüyen köpek yolcularla şehir turu attı

Antalya'da sahibini kaybeden ve soğuk havada üşüyen köpek, Varsak-Fakülte hattı arasında sefer yapan 07 AU 0180 plakalı halk otobüsüne sığındı. Köpeği otobüsünde 1.5 saat boyunca misafir eden sürücü, sahibinin bulunması umuduyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi personeline teslim etti.
 22 Ocak 2020 13:35
Yazdır
Üşüyen köpek yolcularla şehir turu attı

Antalya'da sahibini kaybeden ve soğuk havada üşüyen köpek, Varsak-Fakülte hattı arasında sefer yapan 07 AU 0180 plakalı halk otobüsüne sığındı. Köpeği otobüsünde 1.5 saat boyunca misafir eden sürücü, sahibinin bulunması umuduyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi personeline teslim etti.

Soğuktan korunmak için halk otobüsüne sığınan bir köpek Antalya turu attı. Olay, Varsak-Fakülte seferini yapan VF01 sefer numaralı özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüs Şoförü Taner Özgün, 100. Yıl durağında yolcu aldığı sırada bir köpek koşarak otobüse bindi. Otobüs sürücüsü Taner Özgün, dışarıda buz kesen havadan kaçıp ısınmak için otobüse bindiğini düşündüğü köpeği indirmedi.

Sürücü misafir köpeği, sahibine kavuşması umuduyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi personeline teslim etti.

Öyle yapayalnız sokakta bırakmaya vicdanım el vermedi

Köpeğin yolculuk boyunca uslu durduğunu ve her komutunu yerine getirdiğini belirten 07 AU 0180 plakalı özel halk otobüsü sürücü Taner Özgün, olayı şöyle anlattı:

"Varsak ile üniversite hastanesi arasında sefer yapan VF01 hattında çalışıyorum. Saat 13.10 sıralarında 100. Yıl Caddesi'nde bulunan otobüs durağında yolcularla beraber sevimli dostumuz otobüse atladı. Üşüdüğünü düşündüm. Boynundaki tasmasından ve söylenen her komutu yerine getirmesinden sahipli bir hayvan olduğunu anladım. Çok sevimli ve insancıldı. Yolculardan birine yanında tutması için rica ettim. Tıp Fakültesi durağında otobüsten indi. Kaybolmaması için yakaladık ve otobüse bindirdik. Belki sahibi bulunur umuduyla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansını aradım. Yaklaşık 1.5 saat boyunca otobüste misafir ettikten sonra Varsak'taki son durakta görevlilere teslim ettim. Onu öyle yapayalnız sokakta bırakmaya vicdanım el vermedi. İnşallah sahibi bir an önce çıkar."

Köpeği teslim alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi veterineri, köpeğin yaklaşık bir buçuk yaşında Golden ırkı dişi bir köpek olduğu ve sağlık durumunda her hangi bir problem olmadığı bildirildi. Sahipli olduğu düşünülen köpek, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi'nde sahibini bekliyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köydeki eski eşya mezadı antika meraklılarını buluşturuyor
22 Ocak 2020 13:41		 Meteorolojiden soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
22 Ocak 2020 13:32
Özel çocuklar çiğ köfte yoğurup, kadayıf pişirdi
22 Ocak 2020 11:00		 Adıyaman'da 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
22 Ocak 2020 10:48
Başkentin 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacak
22 Ocak 2020 10:06		 Sivas'ta kar nedeniyle 128 köy yolu ulaşıma kapandı
22 Ocak 2020 09:58
Gülistan'ın annesi Emine Erdoğan'dan yardım istedi
22 Ocak 2020 09:38		 Pekin Büyükelçisinden, Çin'deki yeni virüse dair açıklama
22 Ocak 2020 08:10
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
22 Ocak 2020 06:30		 Otomobil fiyatına güvercin
21 Ocak 2020 23:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:58 - FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar açıklandı13:56 - Kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi13:41 - Köydeki eski eşya mezadı antika meraklılarını buluşturuyor13:35 - Üşüyen köpek yolcularla şehir turu attı13:32 - Meteorolojiden soğuk hava ve kar yağışı uyarısı13:29 - Türkiye'de 50 bin muhtar görev yapıyor13:19 - Başkentte, cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar13:17 - Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü13:16 - Bakan Çavuşoğlu: Barışı sağlamak için herkesle çalışmaya hazırız13:15 - OGM'den dikilen 11 milyon fidan kurudu açıklaması
13:14 - 'Dicle'nin, Fırat'ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım'13:10 - Engelli kadın çalışan, Belediyede taciz edildiğini iddia etti13:05 - Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti12:59 - Üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı talebi12:48 - Dünyanın en değerli markası 'Amazon' zirvedeki yerini korudu12:42 - Bekçilerin kimlik sorabilmesi için kanun teklifi verildi12:37 - 'FETÖ kamuya sızmak için 'tavşan aday' taktiğini uyguluyor'12:26 - Tuğba öğretmen hakkında savcılık 'darp izi yok' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmen alımı unvan bazından oluşan taban puanlar
Ankara Metrosu'nda FETÖ propagandası
Güvenlik soruşturması yeniden getirilmemeli!
Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar
Mağazada 750 TL, İnternette 328 TL
Yeni dönem başladı! Poşetten sonra şimdi de o ürünler...
Bekçilerin kimlik sorabilmesi için kanun teklifi verildi
Kamu işçisi ilave tediye bekliyor
İade olan personele geriye doğru aile yardımı ödeneği kararı
Erdoğan törende uyarmıştı! Harekete geçildi...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
caf caf 2
istemi betil 3
tesettüre uyma mecburiyetini kaldırıyorum 2
Gölge ve kemik 1
kara propaganda 2
imamoğlu'na tepki olarak unvanını silen profesör 1
ayrık otu 1
halı saha sonrası dökülen halı saha kırıntıları 1
dört elle sarılmak 2
benden duymuş olma 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ESKİ 7 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Igdır Halfeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yozgat Boğazlıyan SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Manulaş 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam