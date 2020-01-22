Kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi

Edirne'nin Havsa İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar nedeniyle Türk İdareciler Derneği tarafından yılın en başarılı idarecilerinden seçilerek, Merhum Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülüne layık görüldü.

26 Ekim 2018 tarihinde Edirne'nin Havsa İlçe Kaymakamı olarak göreve başlayan Neslihan Kısa, kısa süre içerisinde gerçekleştirdiği millet kıraathanesi, birçok köyde çok amaçlı salon, çocuk parkı kurulumları, yol iyileştirme hizmetleri kapsamında parke taşı döşenmesini sağladı. Çocuk ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi, şehit aileleri ve gazileri bir araya getiren programları hayata geçirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın aracılığıyla 125 ihtiyaç sahibi ailenin her gün yemek ihtiyacını gidermiş, Temiz Eller Projesi kapsamında da temizliğini kendisi yapamayacak durumda olan yardıma muhtaç kişilerin evlerinin temizlik ihtiyaçlarını kurduğu ekip ile yapılmasını sağladı.

Havsa'nın köylerine ve mahallelerine bizzat giderek vatandaşlar ile buluşan Kaymakam Kısa; sıkıntıları yerinde dinleyerek, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu hissettirdi.

Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa; 2019 yılı içerisinde yapmış olduğu bu başarılı çalışmalar ve hayata geçirmiş olduğu projeler nedeniyle Türk İdareciler Derneği tarafından yılın en başarılı idarecilerinden seçilerek, Merhum Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülüne layık görüldü ve 10 Ocak İdareciler Günü'nde ödülü kendisine takdim edildi.