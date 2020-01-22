FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar açıklandı
|22 Ocak 2020 13:58
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 211 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davasında hüküm açıklandı.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği", "askeri ve siyasal casusluk", "usulsüz dinleme", "belgeleri hukuka aykırı yok etme", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından sanıklar hakkında hüküm kuruldu.
Buna göre, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek'in de bulunduğu 131 sanığa 3 yıl 9 ay ila 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Akyürek 45 yıl, eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe 27 yıl 4 ay 15 gün, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı 22 yıl 6 ay, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Başka bir mahkemede silahlı terör örgütü yöneticiliğinden ceza alan Atayün ve Yılmazer hakkındaki aynı suçlamaya ilişkin dosyalar reddedildi.
Sanıklar Hasan Ali Okan, İlyas Tekin, Özgür Öztürk, Seyit Gölcük, Fatih Doğan ve Ertan Aslan da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun yanı sıra "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 16'şar yıl hapse mahkum edildi.
Mahkeme 43 sanığın dosyasını tefrik etti.
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