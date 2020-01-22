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TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı
 22 Ocak 2020 14:23
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TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Gök, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Anadolu Ajansı
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