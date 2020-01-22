TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı
|22 Ocak 2020 14:23
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