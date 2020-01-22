Domuz gribinden ölen kişiyi tedbir almadan defnettiler
|22 Ocak 2020 14:26
|Yazdır
Ordu'da dün domuz gribi şüphesiyle vefat eden şahsın herhangi bir tedbir alınmadan toprağa verilmesi dikkat çekti.
Ordu'da bir süredir rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılar çeken ve geçen günlerde Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra kentteki Özel Ordu Umut Hastanesine sevk edilen, tedaviye cevap vermeyerek hayatını kaybeden Yener Demir'in (38) cenazesi toprağa verildi. Kesin vefat sebebi Ankara'ya gönderilen örneklerin tahlili sonucu belli olan Demir'in, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre halk arasında domuz gribi olarak bilinen 'H1N1' virüsü sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.
Gürgentepe ilçesinde market işleten, evli ve 2 çocuk babası Yener Demir için, öğle namazından önce Gürgentepe Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Burada cenaze namazı kılınan Demir, ardından da Döşek Mahallesi'ndeki kabristanlığa gözyaşları eşliğinde defnedildi. Cenaze törenine, protokol üyeleri ve Demir'in ailesi ile sevenleri katıldı.
Cenaze önlem alınmadan defnedildi
Öte yandan, domuz gribi nedeniyle hayatını kaybeden Yener Demir'in, riskli durumlarda kullanılan özel kıyafetler, maske ve tabut olmadan normal cenaze prosedürleri uygulanarak defnedilmesi ise dikkat çekti. Yener Demir'in mezarının da kireçlenmediği görüldü.Ordu'daki ölümün domuz gribinden olduğu kesinleşti
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kitapları tersten okuyan yüksekovalı ömer, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor
22 Ocak 2020 14:11
|Başkentte, cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar
22 Ocak 2020 13:19
|Engelli kadın çalışan, Belediyede taciz edildiğini iddia etti
22 Ocak 2020 13:10
|Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti
22 Ocak 2020 13:05
|Narcos Kırklareli! Bir köylünün ihbarıyla ortaya çıktı
21 Ocak 2020 22:56
|MİT gözetiminde kazı yapılan 'ev', turistik mekana döndü
21 Ocak 2020 20:01
|Timsah Adası turizme kazandırılacak
21 Ocak 2020 19:18
|'Evsizlerin hastaneden çıkarıldığı' iddiasına açıklama
21 Ocak 2020 15:07
|İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı
21 Ocak 2020 13:51
|Donan göl üzerinde aracıyla drift yaptı
21 Ocak 2020 13:16