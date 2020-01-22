Bakanlık, etiketsiz deterjanlar için uyardı

Deterjanların yanlış kullanımı da istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. İki deterjan ürününün birbirine karıştırılması ölüme bile neden olabilecek kazalar ortaya çıkarabiliyor. Bu nedenle iki farklı deterjanın asla karıştırılmaması gerektiğinin altı çiziliyor.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, tüketicilerin kullandıkları deterjanların içeriğini mutlaka kontrol etmesi gerektiğini ifade ederek, "Deterjanlar kimyasal ürünler. Dolayısıyla bunların tüketiciler tarafından mutlaka kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılması gerekiyor. Biz bakanlık olarak yaptığımız denetimlerde laboratuvar incelemelerinden önce mutlaka içerikleri ve etiket bilgilerinin uyumlu olup olmadığını kontrol ediyoruz. Güvenlik bilgi formları var. Bu formlarla, etiket bilgilerini kontrol ediyoruz. Örneğin etikette aşındırıcı olduğuna dair bir bilgi var mı, göze, solunum yollarına zarar verir, eldivenle kullanılmalıdır gibi bir takım uyarıların bulunması gerekiyor. Bu uyarıların da mutlaka içeriğe uygun olarak yapılması gerekiyor. Laboratuvara geldiği zaman öncelikle içerikleriyle, tehlike sembollerinin uyumlu olup olmadığını kontrol ediyorlar" şeklinde konuştu.