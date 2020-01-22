YÖK, ihtisaslaşacak 5 üniversiteyi daha açıklayacak

Yüksek Öğretim Kurulu, Yeni YÖK olarak yükseköğretimde 2020 yılı hedefleri arasında kamuoyuna beyan ettiği çalışmalardan birini olan Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projemiz kapsamında 5 yeni üniversitenin ve ihtisas alanlarının daha belirlendiğini açıkladı.

YÖK Başkanlığı'ndan yapılan duyuru...

Yeni YÖK olarak yükseköğretimde 2020 yılı hedeflerimiz arasında kamuoyuna beyan ettiğimiz çalışmalardan birini daha hayata geçiriyoruz...

Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projemiz kapsamında "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler" başlığı altında 5 yeni üniversitenin ve ihtisas alanlarının daha belirlenme süreci tamamlandı...

Türk Yükseköğretiminde bir ilke imza atarak 2015 yılında başlattığımız proje kapsamında ilgili paydaşlarla birlikte seçtiğimiz 10 üniversiteye ek olarak ihtisaslaşacak 5 yeni üniversitemiz ve ihtisas alanları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından, YÖK Başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantıda kamuoyuna ilk kez açıklanacaktır.

Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve YÖK Yürütme Kurulu Üyelerinin yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, proje komisyon üyeleri, proje kapsamında daha önce belirlenen 10 üniversitenin rektörleri, projeye yeni seçilen 5 üniversitenin rektörleri ile bulundukları ilin Valileri ve Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanları katılacaktır.

Bilindiği üzere "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler" başlığı altında daha önceden 10 üniversite seçilmiştir. Bu üniversitelerimiz proje kapsamındaki faaliyetlerini kendileri için belirlenen ihtisas alanları doğrultusunda sürdürmektedir. Bu üniversitelerimiz ve ihtisaslaşma alanları:

Bingöl Üniversitesi; tarım ve havza bazlı alanında,

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; hayvancılık alanında,

Düzce Üniversitesi; sağlık ve çevre alanında,

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; tarım ve jeotermal alanında,

Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanında,

Aksaray Üniversitesi; spor ve sağlık alanında,

Kastamonu Üniversitesi; ormancılık ve tabiat turizmi alanında,

Muş Alparslan Üniversitesi; hayvancılık alanında,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; üniversitesi çay alanında,

Siirt Üniversitesi; tarım ve hayvancılık alanında

"Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite" olarak belirlenmiştir.