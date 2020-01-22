Danıştay, yeni YSK üyelerini seçti
|22 Ocak 2020 14:46
|Yazdır
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliği için Danıştayda yapılan seçimlerin üçüncü turunda 2 üye belirlendi.
YSK Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni üyelikler için Danıştay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçimlere bugün de devam edildi.
Danıştaydan üç üyenin belirlenmesi için Danıştay Büyük Genel Kurulunca seçimlerin üçüncü turunda üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alan Ali Ürker ve Battal Öğüt YSK üyeliğine seçildi.
Diğer adaylar Ekrem Özübek, Hasan Önal ve Bilge Apaydın yeterli oyu alamadı, Adil Memiş ise dün yapılan ikinci turda adaylıktan çekildi.
Danıştaydaki seçimler, bir üyenin daha seçilmesi için devam ediyor.
Yargıtaydan 3 üyenin belirlenmesi için yapılan seçimlerde ise Ahmet Yener ve Mahmut Akgün, YSK üyeliğine seçilmişti.
Yargıtaydan bir üyenin daha belirlenmesi için seçimlere yarın devam edilecek.
YSK'de, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak.
Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın da görev süreleri aynı gün sona erecek.
Yeni üyeler, 6 üyenin seçilmesinin ardından 24 Ocak'ta göreve başlayacak.
YSK'nin seçilen yeni üyeleri toplanarak aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkanı belirleyecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
22 Ocak 2020 15:51
|Bisikletiyle kırmızı ışıkta geçti, 420 TL ceza yedi
22 Ocak 2020 15:40
|YSK başkanlık seçimi 24 Ocak'ta yapılacak
22 Ocak 2020 15:34
|Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 581 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
22 Ocak 2020 15:31
|YÖK, ihtisaslaşacak 5 üniversiteyi daha açıklayacak
22 Ocak 2020 14:37
|Bakanlık, etiketsiz deterjanlar için uyardı
22 Ocak 2020 14:31
|Çaykur, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açtı
22 Ocak 2020 11:50
|Uzlaştırma 231 bin dosyanın taraflarını hakim karşısına çıkmaktan kurtardı
22 Ocak 2020 11:19
|Askerden firar eden kişi 26 yıl sonra yakalandı
22 Ocak 2020 11:12
|İstanbul'da ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması yapıldı
22 Ocak 2020 10:47