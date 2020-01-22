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Bakan Albayrak: Yüzde 5 büyüme hedefimiz gerçekçi

Davos'ta gazetecilere konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 için belirlenen yüzde 5'lik büyüme hedefinin gerçekçi bir hedef olduğunu söyledi.
 22 Ocak 2020 15:07
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Bakan Albayrak: Yüzde 5 büyüme hedefimiz gerçekçi

İsviçre'nin Davos kentindeki 50'nci Dünya Ekonomik Forumu ikinci gününde devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, burada gazetecilere açıklama yaptı.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün akşam geleneksel yemeğe katıldık. Bugün de mevkidaşlarımız, ekonomi finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Bu seneye baktığımızda 50. yıl olması itibarıyla önemli. 20. yüzyılın artık ekonomik ve finansal okumalarının güncellenmesi gerekiyor. Biz küresel ekosistemin ve Türkiye'nin gündemi açısından önemli görüşmeler yapıyoruz. ABD ve Çin arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Geçen yıla kıyasla Türkiye bu yıl gayet olumlu ve pozitif. Geçen yıl zirve vesilesiyle yaptığımız görüşmelerde olumlu dönüşler alıyoruz. Türk varlıklarına güvenenlerin kazandığı bir yıl geçirdik. Ağustostan bugüne kadar rakip yatırım araçlarından açık ara getiri anlamında öne çıktı. Türk varlıklarına güvenenlerin bırakın kaybetmeyi kazandığı bir süreç oldu. Türkiye'nin politika yapıcı anlamda senkronize bir dönemden geçiyor.

2020 yılı özellikle ABD ve Avrupa üzerinde sorunların buzdolabına kaldırılıp daha sakin geçeceği beklenen bir yıl olacak. Beklentilerin olumlu olduğu bir yıl. Bu bizim için de olumlu. Biz çatışmadan uzak iklimden yana olduk. Türkiye'nin bu yıldan itibaren daha pozitif ayrışacak. Büyümeye katkıda bulunacak ülke sayısı azalıyor. Bizim yüzde 5 hedefimiz gayet gerçekçi bir hedef.

Ertelenen yatırımların hayata geçtiği bir yıl olacak. Ataklardan ne kadar güçlü çıkarsak kredibilitemiz artar. Türkiye son 6 yıldır yaşadığı badireleri atlatıp yeni bir döneme giriyor. Güçlü altyapı ve dirençli kapasitesiyle yeni döneme güçlü bir şekilde giriyor. Türkiye ekonomisi eskisinden çok daha farklı. Bu yılın değişim yılı olduğunu yavaş yavaş göreceğiz. Türkiye badireleri atlatırken kimsenin yardımına ihtiyaç duymadı. İlgi alaka güzel bu bizi daha çok motive ediyor."


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Memurlar.Net
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