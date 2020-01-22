Apple Şubat ayında daha küçük ve daha ucuz bir iPhone üretmeye başlayacak
|22 Ocak 2020 15:07
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Bloomberg'e göre Apple, iPhone SE'den bu yana ilk kez Şubat ayında en uygun fiyatlı bir iPhone modeli üretime başlayacak.
Ayrıca, Apple'ın cihazı Mart ayında açıklayacağı bildirildi. Düşük maliyetli bir iPhone modeliyle ilgili raporlar, söylentiler ve tahminler geçen yıl ortaya çıkmıştı. Bazıları Apple tahminleri konusunda sağlam bir sicile sahip analist Ming-Chi Kuo'dan gelmişti.
Kuo ve Bloomberg daha önce yaklaşan uygun fiyatlı modelin iPhone 8'e benzeyeceğini ve 4.7 inçlik bir ekrana sahip olacağını bildirmişti. Ayrıca Apple'ın iPhone 11'e de güç veren A13 çipi tarafından destekleneceği söylenmişti. Ayrı bir Bloomberg raporu , şirketin yakın zamanda ortaklarından iPhone için "beklenenden daha yüksek" talep nedeniyle A serisi işlemci çıktılarını artırmasını istediğini söyledi.
Cihazın olası boyutundan ve işlemcisinden bahsetmenin yanı sıra Bloomberg, cihazın ana düğmeye yerleşik Touch ID'ye sahip olacağını ve Apple'ın Face ID'sini içermeyeceğini söyledi.
Yeni telefonun, iPhone SE 2 olarak adlandırıp adlandırmayacağı henüz belli değil. Düşük maliyetli cihaz, Apple'ın uygun fiyatlı Android cihazlarının daha yaygın olduğu gelişmekte olan ülkelerdeki varlığını artırmaya yardımcı olabilir.
Kaynak: Bloomberg
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