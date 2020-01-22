MB'den faiz açıklaması... Gelen verilere göre adım atacağız
|22 Ocak 2020 15:31
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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Davos'ta NTV'nin sorularını yanıtladı.
Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Uluslararası kurumların yetkilileriyle ikili görüşmeler yapıyoruz. Türkiye için Davos'ta oldukça olumlu bir hava var. Geçtiğimiz yıl yaşanan kur şokundan sonra Türkiye ekonomisinin gücünü kanıtlaması, risk primlerinin düşüşü, enflasyondaki kademeli aşağı iniş Türkiye açısından önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.
(Faiz indirimleri) Temmuz ayından bu yana 2019'da 1200 baz puanlık faiz indirimi yapmıştık. 2019'da enflasyondaki görünümde döviz kurunun istikrarlı seyri, talep koşulları, ithalat fiyatları, işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklanan önemli manevra alanı oluşmuştu. Geldiğimiz noktada enflasyon ve para politikasında ince ayar yapılması gereken bir döneme geçtik. O yüzden ocakta ölçülü indirim yaptık. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme bize bu adımları ölçülü atma imkanı verdi. Bundan sonra gelen verilere dayalı olacak.
Kredi mevduat oranlarında faiz adımlarının ötesinde yansımasını gördük.
Yıl ortasından itibaren tek haneli seviyeleri enflasyonda göreceğimizi söyleyebilirim.
Bundan sonraki dönemde artık orta vadeli görünüm, piyasa beklentisi daha aşağıda tek haneli bir enflasyon görünümüne işaret ediyor. Beklenen enflasyona bakınca pozitif reel getiri öngördüğümüzü söyleyebilirim.
İç talebin ağırlığının artacağı bir döneme giriyoruz. Reel kurun net ihracata katkısı devam edecek. Finansal istikrar ve fiyat istikrarını bir arada değerlendirdiğimizde Merkez Bankası oynaklığa önem veriyor. Aşırı oynaklığa izin vermeyecek şekilde.
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