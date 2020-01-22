YSK başkanlık seçimi 24 Ocak'ta yapılacak
|22 Ocak 2020 15:34
|Yazdır
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in görev süresinin dolması nedeniyle 24 Ocak'ta başkanlık seçimi yapılacak.
YSK Başkanlığına 24 Ocak 2013'te 6 yıllık süre için seçilen ancak daha sonra süresi 1 yıl uzatılan YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Ocak'ta 7 yıllık görev süresini tamamlıyor. Güven'in yanı sıra YSK üyeleri Faruk Kaymak, Refik Eğri, Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın da görev süreleri doluyor. Bu 6 ismin yerine 3'ü Yargıtay, 3'ü ise Danıştay üyeleri arasından yeni isimlerin belirlenmesi gerekiyordu. Yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da bir süredir seçim yapılıyordu. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener ile Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Akgün, Yargıtay'dan YSK üyesi seçildi. Danıştay'dan ise Battal Öğüt ve Ali Ürker YSK'nın yeni üyeleri oldu.
6 yıllığına seçilen 6 üyenin tamamının belirlenmesinin ardından YSK toplanacak. Üyeler bu toplantıda salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
22 Ocak 2020 15:51
|Bisikletiyle kırmızı ışıkta geçti, 420 TL ceza yedi
22 Ocak 2020 15:40
|Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 581 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
22 Ocak 2020 15:31
|Danıştay, yeni YSK üyelerini seçti
22 Ocak 2020 14:46
|YÖK, ihtisaslaşacak 5 üniversiteyi daha açıklayacak
22 Ocak 2020 14:37
|Bakanlık, etiketsiz deterjanlar için uyardı
22 Ocak 2020 14:31
|Çaykur, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açtı
22 Ocak 2020 11:50
|Uzlaştırma 231 bin dosyanın taraflarını hakim karşısına çıkmaktan kurtardı
22 Ocak 2020 11:19
|Askerden firar eden kişi 26 yıl sonra yakalandı
22 Ocak 2020 11:12
|İstanbul'da ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması yapıldı
22 Ocak 2020 10:47