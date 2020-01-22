Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.
|22 Ocak 2020 15:51
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022'ye uzatıldığını bildirdi.
Genel Müdürlükten, daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bisikletiyle kırmızı ışıkta geçti, 420 TL ceza yedi
22 Ocak 2020 15:40
|YSK başkanlık seçimi 24 Ocak'ta yapılacak
22 Ocak 2020 15:34
|Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 581 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
22 Ocak 2020 15:31
|Danıştay, yeni YSK üyelerini seçti
22 Ocak 2020 14:46
|YÖK, ihtisaslaşacak 5 üniversiteyi daha açıklayacak
22 Ocak 2020 14:37
|Bakanlık, etiketsiz deterjanlar için uyardı
22 Ocak 2020 14:31
|Çaykur, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açtı
22 Ocak 2020 11:50
|Uzlaştırma 231 bin dosyanın taraflarını hakim karşısına çıkmaktan kurtardı
22 Ocak 2020 11:19
|Askerden firar eden kişi 26 yıl sonra yakalandı
22 Ocak 2020 11:12
|İstanbul'da ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması yapıldı
22 Ocak 2020 10:47