İcra müdür ve müdür yardımcılığı sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 28 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçlarını açıkladı
|22 Ocak 2020 16:01
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ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;
DUYURU
(22 Ocak 2020)
2019-İcra Sınav Sonuçları Açıklandı
28 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2019-İcra) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ocak 2020 tarihinde saat 15.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞIİcra sınavı cevap kağıtları erişime açıldı
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