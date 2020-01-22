Lastiğine parlatıcı sıkılan motosiklet devrildi: 2 polis yaralı
|22 Ocak 2020 16:07
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Kaza, Kepez ilçesi Şelale Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekiplerde görevli Alparslan Güler idaresindeki 07 A 4878 plakalı motosiklet, Şelale Caddesi'nden Yeşilırmak Caddesi istikametine seyir halindeyken, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten düşen sürücü polis memuru Alparslan Güler ve mesai arkadaşı İbrahim Savar yaralandı.
Telsizden anons ederek ambulans talebinde bulunan polisler için kaza yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi gönderildi. Yerde yatan polislere ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı. Sağlık ekipleri, Alparslan Güler'in bacağında ve kolunda kırık, İbrahim Savar'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinde ezik olduğunu belirledi. Güler ve Savar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın nasıl meydana geldiği yönünde inceleme yapan trafik polisleri, motosikletin arka lastiğinin, yıkama sonrası sıkılan lastik parlatıcı nedeniyle kaydığını tespit etti. Motosiklet çekiciye yüklenerek kaldırıldıktan sonra ulaşıma kapanan yol trafiğe açıldı.
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