DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek
|22 Ocak 2020 16:15
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Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10-16 Ocak'ta tercihleri alınan 2019 DUS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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