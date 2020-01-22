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HAK, 2 yılda sadece bir sertifika verdi

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), 11,5 milyon harcadı, 2 yılda sadece bir sertifika verebildi.
 22 Ocak 2020 16:15
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HAK, 2 yılda sadece bir sertifika verdi

Gıda alanındaki ürünlere "Helal Sertifikası" vermek amacıyla kurulan ve 5 yönetim kurulu üyesi atanıp 4 daire başkanı ile 50 kişilik personel de alan son 2 yıllık bütçesi ise 15.5 milyon lira olan Helal Akreditasyon Kurumu, iki senede yalnızca 1 sertifika verebildi.

Bütçesinin 11,5 milyon lirasını harcayan, Kurumun ilk ve tek sertifikası Türk Standartları Enstitüsü'ne verildi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın bu konudaki soru önergesine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt geldi.

Bakan Pekcan, kurumun TSE'ye helal belgesi verdiğini bildirdi.

Deniz AYHAN
Sözcü
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