1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Süleyman Soylu'nun Mardinli çocuklarla keyifli sohbeti

Mardin'de birtakım temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, gençlerin sevgisiyle karşılandı.
 22 Ocak 2020 16:27
Yazdır
Süleyman Soylu'nun Mardinli çocuklarla keyifli sohbeti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin, yıllardır çocukları dağa göndermek için yaptığı planlar çöktü.

Örgüte katılım, son yıllarda düzenlenen operasyonların ardından neredeyse sıfıra kadar indi.

PKK'nın gerçek yüzünü gören gençler, artık okuyarak hayallerinin peşinden gitmek istiyor.

Bu gerçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mardin ziyaretinde bir kez daha gözler önüne serildi.

MARDİNLİ GENÇLERİN HAYALLERİ BÜYÜK

Kızıltepe ilçesinde gençlerle sohbet eden Bakan Soylu, karnelerin nasıl olduğunu sordu. Birçok öğrenci, takdir ve teşekkür aldığını söyledi. Bazı öğrenciler doktor olmak istediğini bazı öğrenciler ise pilot olmak istediğini söyledi. Gülüşmeler içerisinde yaşanan sohbet anında kameralar da kayıttaydı. Görüntüler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Twitter'dan paylaşıldı.


Bakan Soylu'nun Mardinli çocuklarla muhabbeti
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum: Diyarbakır'da lojistik OSB oluşturulacak
22 Ocak 2020 18:25		 Ankara-Sivas YHT yaz başında tamamlanıyor
22 Ocak 2020 18:12
Akşener: Tiyatroya çağrılsaydım ben de, eşim de gitmezdi
22 Ocak 2020 16:18		 HAK, 2 yılda sadece bir sertifika verdi
22 Ocak 2020 16:15
Karamollaoğlu: Vakıflara kayyum atanması kabul edilemez
22 Ocak 2020 15:18		 Bakan Albayrak: Yüzde 5 büyüme hedefimiz gerçekçi
22 Ocak 2020 15:07
Bakan Pekcan'dan P&G ve Alibaba açıklaması
22 Ocak 2020 14:20		 Türkiye'de 50 bin muhtar görev yapıyor
22 Ocak 2020 13:29
Bakan Çavuşoğlu: Barışı sağlamak için herkesle çalışmaya hazırız
22 Ocak 2020 13:16		 OGM'den dikilen 11 milyon fidan kurudu açıklaması
22 Ocak 2020 13:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmen alımı unvan bazından oluşan taban puanlar
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Ankara Metrosu'nda FETÖ propagandası
Güvenlik soruşturması yeniden getirilmemeli!
Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar
Mağazada 750 TL, İnternette 328 TL
Bekçilerin kimlik sorabilmesi için kanun teklifi verildi
Yeni dönem başladı! Poşetten sonra şimdi de o ürünler...
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 581 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
Kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gülümsemek 3
Pozitif olmak 3
kadın kokusu 2
martin eden 2
özlemek 1
yol arkadaşı 1
idal 2
Kafalar pırıl pırıl 2
jun ji hyun 2
gelin arabalarının önünü kesme 7
SON İLANLAR
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
KOSGEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ESKİ 7 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Igdır Halfeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yozgat Boğazlıyan SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam