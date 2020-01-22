Serada üretiyor, 6 ülkeye ihraç ediyor

Muğla'da bir girişimci, sera içinde oluşturduğu havuzlardan elde ettiği yosundan ürettiği takviye edici gıdayı, 6 ülkeye ihraç ediyor.

İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki avukat İskender Uygunbaş, 2002'de annesini karaciğer kanserinden kaybettikten sonra babasının da desteğiyle yosundan takviye edici gıda üretmeye karar verdi. Seydikemer ilçesinin Demirler Mahallesi'nde sera kuran Uygunbaş, 4 yıl önce yurt dışından getirdiği yosunu üretmeye başladı. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri internet üzerinden ve eczanelerde satışa sunan Uygunbaş, ürünlerini Almanya, Hollanda, İngiltere Azerbaycan, Rusya ve İran'a gönderiyor.

Uygunbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2,5 dönüm alanda üretim yaptığını belirterek bitkinin yetiştiği alanda ağır metalin olmamasının çok önemli olduğunu söyledi. Çalışmaları 28 üniversiteden 130 bilim insanıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Uygunbaş, "Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise 5. büyük kapalı serasını kurduk. 10 dönüm daha sera yapmayı planlıyoruz. Araştırmalarda ürünün dünyada 1895'ten bu yana kullanıldığını, ağırlıklı olarak alzaymır, kanser, otizm gibi rahatsızlıklarda destek veya tedavisinde kullanıldığını gördük." dedi.

Uygunbaş, aylık yaklaşık 400 kilogram kuru yosun ürettiklerini, ürünlerin ağırlıklı olarak gıda takviyesi ve hayvan yemi olarak satıldığını dile getirdi. Uygunbaş, takviye edici gıdaların internet üzerinden satışı olmasına rağmen doktorlar tarafından reçeteyle verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, İngiltere Azerbaycan, Rusya ve İran'a ürün gönderdiklerini belirten Uygunbaş, "Elimizde tescilli üretim izni olan 4 yosun çeşidi daha var. Bunların içinden alacağımız antioksidanlarla kanserle savaşmayı hedefliyoruz. Dünyada bunu 3 firma yapıyor. İnşallah dördüncüsü biz olacağız. 29 Ekim 2023'teki hedefimiz dünyadaki ilk 20 firma arasına girmek." diye konuştu.