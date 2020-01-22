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Tapu'da Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sonuçları açıklandı

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sonuçlarını açıkladı.
 22 Ocak 2020 17:28
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Tapu'da Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sonuçları açıklandı

2020 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonuçları Duyurusu

30/12/2019 tarihli ve 26608920-902.03-E.4946683 sayılı duyuru üzerine 2-10 Ocak 2020 tarihleri arasında toplanan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav başvuruları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince değerlendirilmek suretiyle adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı ekli listede gösterilmiştir.

Ekli listede başvuru şartlarını taşımadığı ve kısaca taşımama nedeni belirtilen personel, başvuru şartlarını taşımama nedeni ile ilgili detaylı bilgiyi Personel Dairesi Başkanlığına ait aşağıdaki irtibat numaralarından alabilir.

30.12.2019 tarihli sınav duyurusunda da belirtildiği üzere başvuru değerlendirme sonuçlarına göre aranan nitelikleri taşıyan personel;

  1. 03-12 Şubat 2020tarihleri arasında Gazi Üniversitesinin https://odeme.gazi.edu.tr adresinden, başvurusunu seçip, T.C. Kimlik Numarasını girerek 160 TL sınav ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödemesini gerçekleştirecektir.
  2. Sınav ücretini yatıran adaylar, aynı tarih aralığında (03-12 Şubat 2020) sınav kaydı için, aday işlemleri sistemi olan https://basvuru.gazi.edu.tr adresinde bulunan "Sisteme kayıt olmak istiyorum" bağlantı linkini takip ederek "Aday İşlemleri Sistemi Kayıt"sayfasında gerekli alanları doldurmak suretiyle kaydını oluşturmak suretiyle sisteme giriş yaparak, katılacağı sınavı seçerek kayıt olmak suretiyle sistem kaydını tamamlayacaktır.
  3. Sınav ücreti ödenmesi ve sınav başvuru kaydı yapıldıktan sonra personel, sınava katılacakları yerleri gösteren sınav giriş belgelerini 24 Şubat 2020tarihinden itibaren Gazi Üniversitesinin http://gazi.edu.tr web adresi üzerinden alabilecektir.

Sınav ücretini yatırmayan, sınav kaydını yaptırmayan, sınav giriş belgesi ile geçerlik kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı / T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi / Geçerli Pasaport'tan bir tanesi) sınava alınmayacaktır.

Söz konusu sınava başvuru yapan personele ilanen duyurulur.

Ek:

Başvuru Değerlendirme Sonuçları

İRTİBAT NUMARALARI

TKGM

Personel Dairesi Başkanlığı

Sınav süreci ve başvuru sonuçları hakkında genel bilgi için

0312 551 44 81

551 44 90

551 45 12

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Yazılı Sınav Süreci

(Yazılı sınav kaydı, e-posta, tlf., sınav ücreti yatırılması, giriş belgeleri vs.)

0312 441 16 98
Memurlar.Net
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