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Karla oynarken vücutlarında tahrişler oluşan çocuk ameliyat edildi

Ayağından alınan dokular, tahrişli bölgelerine nakledilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi
 22 Ocak 2020 17:29
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Karla oynarken vücutlarında tahrişler oluşan çocuk ameliyat edildi

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynadıkları sırada vücutlarında tahrişler oluştuğu için hastanede tedavi gören 2 öğrenciden biri ameliyat edilerek ayağından alınan dokular, tahrişli bölgelerine nakledildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisinde tedavisi devam eden çocuklardan Berat Sardoğan, iki gün önce ameliyata alındı.

Ayaklarından alınan dokular, tahriş olan bölgelere nakledilen Sardoğan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Berat Sardoğan'ın annesi Medine Sardoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun vücudunda oluşan tahrişlerden dolayı iki haftadır hastanede tedavi gördüğünü, zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Oğlunun pazartesi günü hastanede ameliyat edildiğini anlatan anne Sardoğan, "Oğlum, okulun bahçesindeki su birikintisinin içerisine düşmüş. Gerçekten vücudundaki lekeler çok kötüydü. Ağrısı da çoktu. Hastanede, doktorlar oğlumun ayaklarından alınacak dokularla ameliyat edilmesine karar verdi. Pazartesi günü ameliyatımız yapıldı. Ayaklarından alınan doku, tahriş olan bölgeye nakledildi. Doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Şu anda oğlumun vücudu sarılı, cuma günü açılacak. Ondan sonra tekrar kontrol edilecek." diye konuştu.

Tedavisi tamamlanan Mirzah Tunç Kösem ise pazartesi günü taburcu edildi.

Mirzah Tunç Kösem'in annesi Fatma Kösem, oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Doktorların, tedavinin yaklaşık 3 ay süreceğini söylediğini belirten anne Kösem, oğlunun eski haline döneceğine inandıklarını dile getirdi.

Öte yandan hastanede olduğu için cuma günü karnesini alamayan Mirzah Kösem, evine ziyarete gelen okul müdürü ve sınıf öğretmeninden karnesini aldı.

- Olay

Atatürk İlkokulu öğrencileri, 10 Ocak'ta teneffüslerde bahçede kar topu oynamış, okul sonrası eve giden öğrencilerden 9'unun vücutlarının çeşitli yerlerinde aileleri tarafından koyu renkli tahriş lekeleri tespit edilmişti. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen çocukların birçoğu taburcu edilmişti.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, okul bahçesinden su ve toprak numuneleri almış, herhangi bir bulguya rastlanılmayan numuneler, detaylı inceleme yapılmak üzere Ankara'da Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığına gönderilmişti.
Anadolu Ajansı
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