KPSS 2020/3 ile atananlardan istenecek evraklar

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KPSS-2020/3 İLE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU

S Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından KPSS 2020/3 merkezi yerleştirme ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan Tapu Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına yerleştirilen adayların, aşağıda liste halinde belirtilen belgeleri 27/01/2020-05/02/2020 tarihleri arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına mesai saatleri içerisinde bizzat teslim etmesi gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Belirtilen tarihler arasında evraklarını elden teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak ve haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Ataması yapılan adaylara yapılacak tebligatlarda beyan ettikleri adresler geçerli olacaktır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek- 7 nci maddesine göre, gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta olan personelden Kurumumuza aynı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Askerlik görevi nedeniyle silahaltında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen süre içinde durumlarını belgeleyen dilekçeyi vermeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde istenilen belgelerle birlikte Kurumumuza bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyurular Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde (https://www.tkgm.gov.tr/) yayımlanacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylara ilanen duyurulur.

İLETİŞİM :

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/ANKARA

BAŞVURU EVRAKLARI

1. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (bilgisayar ortamında 2 adet doldurularak teslim edilecektir.)

2. Personel Beyan Formu

3. Mal Bildirimi Formu (tek kağıda arkalı-önlü)

4. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

5. Personel Bilgi Formu (tek kağıda arkalı-önlü)

6. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 2 adet fotokopisi,

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)

8. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden)

9. 4 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)

10. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden)

11. Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

NOT: 1,2,3,4 ve 5. maddede belirtilen evraklar (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)