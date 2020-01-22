Google'dan telefon kullanımını azaltan özel zarf
|22 Ocak 2020 17:34
|Yazdır
İnternet bağımlılığı modern çağın hastalıklarından biri olarak kabul ediliyor. Bu bağımlılık mücadele için pek çok formül mevcut.
Google ise bu alanda ilginç bir inovasyona imza attı. Şirket akıllı telefon kullanımını azaltmaya yarayan özel bir zarf geliştirdi.
Akıllı telefonunu çok kullananlar için bir dijital detoks fırsatı sunan zarf iki farklı tasarıma sahip.
İlk seçenek ile akıllı telefonunuzu mühürlemenizi sağlayan zarf sadece ihtiyaç duyduğunuzda telefon görüşmesi yapmanıza izin veriyor.
Yazıcıdan alınan çıktı ile yapılan zarf bunu size sadece tuş takımı ve arama butonu desteği sunarak sağlıyor.
Başka bir deyişle Google'ın geliştirdiği zarf akıllı telefonunuzu cep telefonuna dönüştürüyor. Diğer zarf ile telefonunuzun fotoğraf ve video çekme özelliğini kullanabiliyorsunuz.
Ancak ikinci seçenek ile zarfın içindeki telefonunuz ile çektiğiniz video ve fotoğrafları sadece günün sonunda görüntüleyebiliyorsunuz.
Bu ürün şu an için sadece Google'ın ürettiği Pixel 3A modellerinde kullanılabiliyor. Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da bu ürünün önümüzdeki dönemde başka modelleri kapsayacak bir güncelleme alması bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Apple Şubat ayında daha küçük ve daha ucuz bir iPhone üretmeye başlayacak
22 Ocak 2020 15:07
|Yeni nesil teknolojik mobilyalar hayatımıza giriyor
21 Ocak 2020 16:32
|İşte dünyanın en değerli 5 teknoloji şirketi
21 Ocak 2020 16:23
|En çok satan iPhone modeli belli oldu
21 Ocak 2020 09:21
|Google ve Türk Telekom servislerine erişim sorunu
20 Ocak 2020 16:55
|Elon Musk 1 milyon insanı Mars'a yollayacak
20 Ocak 2020 08:00
|SpaceX 'acil durum kaçış sistemi'ni başarıyla test etti
19 Ocak 2020 21:36
|Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü geliyor
19 Ocak 2020 12:00
|'Mucize malzeme' ile İHA'ları güçlendirdiler
19 Ocak 2020 11:35
|Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi!
18 Ocak 2020 18:17