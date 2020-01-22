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Google'dan telefon kullanımını azaltan özel zarf

Google, kullanıcısının dijital detoks yapmasına imkan tanıyan özel bir zarf geliştirdi
 22 Ocak 2020 17:34
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Google'dan telefon kullanımını azaltan özel zarf

İnternet bağımlılığı modern çağın hastalıklarından biri olarak kabul ediliyor. Bu bağımlılık mücadele için pek çok formül mevcut.

Google ise bu alanda ilginç bir inovasyona imza attı. Şirket akıllı telefon kullanımını azaltmaya yarayan özel bir zarf geliştirdi.

Akıllı telefonunu çok kullananlar için bir dijital detoks fırsatı sunan zarf iki farklı tasarıma sahip.

İlk seçenek ile akıllı telefonunuzu mühürlemenizi sağlayan zarf sadece ihtiyaç duyduğunuzda telefon görüşmesi yapmanıza izin veriyor.

Yazıcıdan alınan çıktı ile yapılan zarf bunu size sadece tuş takımı ve arama butonu desteği sunarak sağlıyor.

Başka bir deyişle Google'ın geliştirdiği zarf akıllı telefonunuzu cep telefonuna dönüştürüyor. Diğer zarf ile telefonunuzun fotoğraf ve video çekme özelliğini kullanabiliyorsunuz.

Ancak ikinci seçenek ile zarfın içindeki telefonunuz ile çektiğiniz video ve fotoğrafları sadece günün sonunda görüntüleyebiliyorsunuz.

Bu ürün şu an için sadece Google'ın ürettiği Pixel 3A modellerinde kullanılabiliyor. Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da bu ürünün önümüzdeki dönemde başka modelleri kapsayacak bir güncelleme alması bekleniyor.

Memurlar.Net
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