Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle
|22 Ocak 2020 17:50
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9310
|5,9320
|5,9200
|5,9210
|Avro
|6,5910
|6,5920
|6,5650
|6,5660
|Sterlin
|7,7320
|7,7700
|7,1620
|7,8000
|İsviçre Frangı
|6,1160
|6,1460
|6,0650
|6,1250
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9000
|5,9600
|5,8950
|5,9550
|Avro
|6,5500
|6,6200
|6,5300
|6,6000
|Sterlin
|7,6540
|7,8150
|7,6990
|7,8420
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