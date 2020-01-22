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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle
 22 Ocak 2020 17:50
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
İSTANBULAlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,93105,9320 5,92005,9210
Avro6,59106,5920 6,5650 6,5660
Sterlin7,73207,7700 7,1620 7,8000
İsviçre Frangı6,11606,1460 6,0650 6,1250
ANKARA
ABD Doları5,90005,9600 5,89505,9550
Avro6,55006,6200 6,53006,6000
Sterlin7,65407,8150 7,69907,8420

Sahte altın nasıl anlaşılır?
Anadolu Ajansı
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