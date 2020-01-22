Manisa'da art arda iki deprem
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yarım saat arayla iki deprem meydana geldi
|22 Ocak 2020 17:57
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yarım saat arayla iki deprem meydana geldi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı İzmir sınırındaki Pınarköy Mahallesi'nde saat 16.18 sıralarında Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin ardından Pınarköy Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Süngüllü Mahallesi'nde saat 16.49 sıralarında 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.AFAD (@AFADBaskanlik) January 22, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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