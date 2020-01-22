Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 liradan işlem gördü
|22 Ocak 2020 18:04
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.975,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|296,20
|296,40
|296,50
|296,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.952,00
|1.973,00
|1.954,00
|1.975,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|270,00
|274,00
|270,40
|274,40
|Lira (Tam) Ziynet
|1.908,00
|1.928,00
|1.909,00
|1.929,00
|Yarım Ziynet
|954,00
|964,00
|955,00
|965,00
|Çeyrek Ziynet
|477,00
|482,00
|477,00
|482,00
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