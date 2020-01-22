Tarkan'dan imar izni tartışmalarıyla ilgili açıklama
|22 Ocak 2020 18:09
|Yazdır
POP müziğin ünlü ismi Tarkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) imar dosyasıyla ilgili tartışmalar üzerine açıklama yaptı.
Tarkan'ın Twitter hesabı üzerinden açıklama şu şekilde:
"Söz konusu arsa ile ilgili kimseden bir rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmamıştır, olmaz da. Konuyla ilgili 13 yılı aşkın süredir ben de her vatandaş gibi hukuksal haklarımı kullanarak başvurularımı yapmış ve mağduriyetimin giderilmesi için bu doğrultuda ilerlemişimdir. Benimle ilgili olumsuz bir algı yaratmaya çalışan kaynakların daha duyarlı olmalarını ve aslı olmayan bilgilerle kamuoyunu etkilemeye çalışmamalarını rica ediyorum. Konuyla ilgili detaylı teknik bilgi ve hukuki açıklama hukuk danışmanlarım tarafından kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır"
Son günlerde gerek yazılı basında gerek sosyal medyada hakkımda yapılan haksız ithamlar beni son derece üzmüştür. Söz konusu arsa ile ilgili kimseden bir rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmamıştır, olmaz da.Tarkan (@tarkan) January 22, 2020
Konuyla ilgili 13 yılı aşkın süredir ben de her vatandaş gibi hukuksal haklarımı kullanarak başvurularımı yapmış ve mağduriyetimin giderilmesi için bu doğrultuda ilerlemişimdir.Tarkan (@tarkan) January 22, 2020
Konuyla ilgili detaylı teknik bilgi ve hukuki açıklama hukuk danışmanlarım tarafından kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.Tarkan (@tarkan) January 22, 2020
Benimle ilgili olumsuz bir algı yaratmaya çalışan kaynakların daha duyarlı olmalarını ve aslı olmayan bilgilerle kamuoyunu etkilemeye çalışmamalarını rica ediyorum.Tarkan (@tarkan) January 22, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karla oynarken vücutlarında tahrişler oluşan çocuk ameliyat edildi
22 Ocak 2020 17:29
|Dolmabahçe'deki restorasyon sırasında 100 yıllık gazete bulundu
22 Ocak 2020 17:07
|Emekliler yeni promosyonlarını 1 Mart itibariyle alacak
22 Ocak 2020 14:17
|Köydeki eski eşya mezadı antika meraklılarını buluşturuyor
22 Ocak 2020 13:41
|Üşüyen köpek yolcularla şehir turu attı
22 Ocak 2020 13:35
|Meteorolojiden soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
22 Ocak 2020 13:32
|Özel çocuklar çiğ köfte yoğurup, kadayıf pişirdi
22 Ocak 2020 11:00
|Adıyaman'da 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
22 Ocak 2020 10:48
|Başkentin 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacak
22 Ocak 2020 10:06
|Sivas'ta kar nedeniyle 128 köy yolu ulaşıma kapandı
22 Ocak 2020 09:58