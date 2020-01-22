Sahte MİT görevlisi, doktoru 77 bin TL dolandırdı
|22 Ocak 2020 18:13
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Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan ve Gümrük'te kalan elektronik malzemeleri alma vaadiyle bir doktoru 77 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 20 Kasım'da doktor H.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek, MİT Bölge Müdürlüğü'nde istihbarat şefi olduğunu söyleyen E.İ'yle tanıştığını, değişik tarihlerde MİT görevlisi olarak bildiği şüpheliyi ve kayınpederi V.İ'yi hastanede muayene ettiğini anlattı.
Şüphelinin yönlendirmesi sonucu Gümrük'te kalan elektronik malzemeleri alma vaadi ve değişik bahanelerle değişik hesap numaralarına toplamda 77 bin TL havale ettiğini söyleyen H.Ö., ardından yaptığı araştırmada şüphelinin MİT görevlisi olmadığını öğrendiğini belirterek şikayette bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, 20 Ocak saat 17.30 sıralarında şüphelilerin kullandığı araç, Döşemealtı ilçesinde kovalamaca sonucu yakalandı. Müşteki doktor H.Ö. tarafından hesabına para havalesi yapılan Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde görev yapan İ.L. ve olayda aracılık yapan V.İ. de yakalandı. Şüpheliler İ.L. ve V.İ. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, E.İ. ve G.İ. ise adliyeye sevk edildi.
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