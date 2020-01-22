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İBB'de Ulaşım Daire Başkanı 1,5 ay sonra istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Gürsoy, 6 Aralık 2019'da atandığı görevinden 1.5 ay sonra istifa etti. Gürsoy, 3.5 ay görev yaptıktan sonra kasım ayında istifa eden Taylan Engin'in yerine getirilmişti.
 22 Ocak 2020 18:20
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İBB'de Ulaşım Daire Başkanı 1,5 ay sonra istifa etti

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan 6 ay içinde ikinci kez istifa haberi geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde daha önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı da yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Taylan Engin'i İBB Ulaşım Daire Başkanı olarak atamıştı.

Engin, 3.5 ay bu görevi yaptıktan sonra 12 Kasım 2019 tarihi itibari ile istifa etmişti. Engin'in, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ile uyumlu çalışamadığı için istifa ettiği öne sürülmüştü. Engin'in yerine 6 Aralık 2019 tarihinde Ulaşım Daire Başkanı olarak Doç. Dr. Mustafa Gürsoy atandı. 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine, aynı kurumda öğretim üyesi olarak devam eden Gürsoy, demiryolu ve karayolu mühendislikleri ile kent içi ulaştırma sistemleri, ulaştırma ekonomisi, yük taşımacılığı planlaması konularında akademik çalışmaları ile tanınıyordu.

1.5 AY SONRA AYRILDI

Gürsoy'un da yaklaşık 1.5 aylık görevinin ardından Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan ayrıldığı öğrenildi. Doç. Dr. Gürsoy'un geçici görevle İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na getirildiği, şimdi üniversitedeki görevine geri döndüğü kaydedildi.

Özlem GÜVEMLİ
Sözcü
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