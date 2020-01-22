Borsa, günü düşüşle tamamladı
|22 Ocak 2020 18:22
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,65 değer kaybıyla 122.747,08 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 809,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,37 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,83 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Güne yükselişle başlayan ve tarihi zirve olan 124.536,63 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 122.500-123.000 bandında dengelendi.
Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 127.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 120.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
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