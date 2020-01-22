FETÖ hükümlüsü firari çift saklandıkları evde yakalandı
Kütahya'da, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mustafa G. (61) ile eşi Güler G. (55), saklandıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı.
|22 Ocak 2020 18:46
|Yazdır
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak Cumhuriyet Savcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında haklarındaki kesinleşmiş hapis cezası ile 1 yıldır aranan Mustafa G. ve eşi Güler G.'nin kent merkezindeki evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, çifti yakalayıp, gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Mustafa G. ile eşi Güler G.'nin, işlemlerinin ardından Uşak'a gönderileceği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|66 sanığın yargılandığı istinaf duruşması devam etti
22 Ocak 2020 20:45
|FETÖ şüphelisi kadın jandarmadan kaçamadı
22 Ocak 2020 20:41
|Yusuf Bekmezci: Gülen'i severim. Ona terörist diyemem
22 Ocak 2020 19:07
|HSK'dan FETÖ ile mücadele açıklaması
22 Ocak 2020 17:44
|Metroda FETÖ propagandası yapan 4 kişiye gözaltı
22 Ocak 2020 16:27
|FETÖ üyelerinin yeni taktiği... Minibüslerde toplantı
22 Ocak 2020 15:36
|FETÖ'den gözaltına alınan 8 astsubay itirafçı oldu
22 Ocak 2020 15:04
|FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar açıklandı
22 Ocak 2020 13:58
|'FETÖ kamuya sızmak için 'tavşan aday' taktiğini uyguluyor'
22 Ocak 2020 12:37
|Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
22 Ocak 2020 12:24