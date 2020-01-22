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Trump, 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor

Söz konusu ülkelerin Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya olduğu belirtildi
 22 Ocak 2020 19:15
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Trump, 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Asya ve Afrika'dan 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planladığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, söz konusu ülkelerin Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya olduğu belirtildi.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin, listenin henüz kesinleşmediğini ve en az bir ülkenin daha eklenebileceğini bildirdiği ifade edildi.

Yapılan çalışmanın söz konusu ülke vatandaşlarının ABD'ye girmesini engellemediği ancak kendilerine verilen oturum, turistik ve ticari amaçlı vizeleri önemli ölçüde azaltmayı hedeflediği kaydedildi.

Öte yandan, plana ilişkin henüz kapsamlı bir detay verilmezken, devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla Beyaz Saray'dan açıklama yapılacağı aktarıldı.

- Trump'ın seyahat yasağı

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmiş, kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra, "yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş ve tekrar yürürlüğe konmuş ancak Hawai ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen yıl haziran ayında Trump'ın, Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını 5'e karşı 4 oyla onaylayarak Amerikan Anayasası'na uygun bulduğunu açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
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