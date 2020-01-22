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Konyaaltı Sahili'nin iptal edilen ihalesi yargıya taşınıyor

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ihalesinin projesinin iptal edilmesine yönelik tartışmalar sürüyor. İhaleyi alan Alkoçlar İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak, yargı yoluna başvuracaklarını kaydetti. Toprak, belediyenin dün kiracılarıyla düzenlediği toplantıya yönelik suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı.
 22 Ocak 2020 19:23
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Konyaaltı Sahili'nin iptal edilen ihalesi yargıya taşınıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'nin işletilmesine yönelik ihalesinin iptalinin yankıları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi alan ALSE firmasının sözleşmeye aykırı hareket ettiği gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiğini kamuoyu ile paylaştı. Dün akşam ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Menderes Türel, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ihalenin iptal edilmesini eleştirdi. Bugün de ihaleyi alan Alkoçlar'ın İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak, gazetecilere açıklama yaptı. O dönem ihaleye 12 firmanın başvuru yaptığını, 11 firmanın ihaleye girmediğini belirten Toprak, "Kanunlara uygun bir ihaleye dahil olduk. İhale denetlendi, askıda kaldı ve ihalenin bizde kaldığı kesinleşti" dedi.

'TEBLİGATTA İPTAL GEREKÇESİ YOK'

Bu ihaleye girmelerinin tamamen ticari olduğunu belirten Toprak, "Firmaya farklı iş kolları açmak adına yaptığımız bir girişimdir. İş olarak baktık, siyasi bir amaç taşımadık. 2 yıl Alkoçlar olarak yerel ortağımız olduğu için konuya girmedik. Sahaya çok karışmadık. Temmuz ayında ortağımızdan ayrıldık ve Alkoçlar olarak burada yolumuza devam ettik. Belediye yönetiminin değişiminin ardından belediye bize karşı değişik bir tutum içine girdi. Sürekli bir itham oluştu. Buna üst perdeden cevap vermedik. İşin siyasi tarafına hiç girmedik. Dün belediye, zarar ettiğine yönelik ve kamu yararı gözetilerek ihaleyi iptal ettiğini açıkladı. Ancak bize gönderilen tebligatta ihalenin iptal gerekçesine yönelik basındaki bilgiler yer almıyor. Bize gönderilen tebligatta kiracıların masaları fazla koyduğu, plajdaki alanı daha fazla kullandığı, yeşil alanların işgal edildiğine yönelik fesih hakkını kullandığını aktarıyor. Milletin hoşuna gidecek ifadeleri açıklamalarında kullanıyorlar ama tebligatta böyle bir şey yok" diye konuştu.

'LİNÇ KAMPANYASI VAR'

Belediyenin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Turan Toprak, "Açıklamalarındaki delilleri mahkemede ispat edemezler. Bir kaos yaratılmak isteniyor. Kiracılarımızı dün bir toplantıya çağırdılar. Toplantıda belediyenin genel sekreteri söze 'Adını ağzıma almayacağım bir firma' diye başlamış. Biz de Türkiye Cumhuriyeti şirketiyiz. Toplantıda elektrik borçları ödenmediğini söylemiş. Bir kuruş elektrik borcumuz yok. Görevimiz olmamasına rağmen elektrik faturalarını biz topluyoruz. Ödenmemiş tek fatura yok. Linç kampanyası var. Biz Antalya'ya kötü bir iş yapmadık. Seçimden sonra bir defa dahi bizimle görüşmediler. Hukuksuz yollarla üzerimize geliyorlar. Mahkeme yoluna gideceğiz. Buranın yapılışına yönelik bir sıkıntı varsa mahkemeye taşınması gerekiyor. Belgelerle ithamları mahkemeye taşıyacağız. Belediyenin gücünü kullanarak kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Bu belediyeye yakışmıyor" dedi.

Sahildeki alanın 1 milyon metrekarelik alandan oluştuğunu belirten Turan Toprak, ihalede plajlarla beraber sadece 25 bin metrekare alanda söz sahibi olduklarını aktardı.

MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ

Yanlış bir şey varsa önce ikaz edilmesi gerektiğine vurgu yapan Toprak, kimsenin kimseyi aşağılayamayacağını belirterek, "Herkes birbirine saygı duymak zorunda. Kapalı kapılar ardında değil, yargı önünde hesaplaşalım. 'Zarar ediyorum' diye feshetme hakkınız yok. Bunu mahkemeye taşımanız gerekiyor. Yargı kararına uyacağız. Bize karşı bir önyargı var. Muhittin Böcek döneminde Konyaaltı Belediyesi'nce yapılan Kent Meydanı ihalesinin de incelenmesi gerekiyor" diye konuştu.

'TOPLANTIYI SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİK'

Sorumlu oldukları alanın temizliği ve güvenliğini kendilerinin sağladığını dile getiren Turan Toprak, 1 milyon metrekarelik alanın hepsinden sorumlu olmadıklarına vurgu yaptı. Bazı alanların temizliği konusunda belediyeye kendi personeliyle yardımcı olduklarını kaydeden Toprak, "Açıklamalarında yalan söylüyorlar. ALSE'nin çıkması durumunda, Konyaaltı Kent Meydanı'nda neler yapabileceklerinin işaretiyle burada neler yapacaklarını görüyoruz. Haksız fesihte çok ciddi tazminatlar ödenmek durumunda kalacak. Belediye başkan yardımcısı bir toplantıda 'Tazminat ödeyerek halledecek gibiyiz' demiş. Sanki kendi parasıyla tazminat ödeyecekler. O halkın parası. Demek ki insanlar böyle zengin ediliyor. Kötü firmalar için bu fırsattır. Kamu zararının kişilere rucü edilmesi söz konusu olduğu için Belediye Başkanı Böcek, tebligatı kendisi imzalamadı. Görüşmek için 3 defa resmi talepte bulunduk. Hiçbir şekilde yoklar. Dünkü toplantıyı da valiliğe şikayet edeceğiz. Savcılığa, kiracılarımızın Büyükşehir Belediyesi'ne toplantıya çağrılıp, kullandıkları ifadelere yönelik suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.
DHA
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