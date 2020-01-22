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Altın fiyatları, Fed toplantısı öncesi düşüyor

Altın fiyatlarının yönü, yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Ocak'taki toplantı öncesi beklemeye geçmesiyle aşağıya dönerken, İran gerginliği sırasında sert düşen paladyum yükseliyor.
 22 Ocak 2020 19:27
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Altın fiyatları, Fed toplantısı öncesi düşüyor

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Başkanı Fatih Birol'a göre, 2020'nin ilk yarısında petrol piyasasında günde 1 milyon varil arz fazlası bekleniyor. İsviçre'nin Davos kentinde süren Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birol, söz konusu arz fazlası nedeniyle, normal koşullarda petrol fiyatlarında ciddi bir artış beklenemeyeceğinin altını çizdi. Birol, buna karşın, Irak'taki istikrarsızlığın daha da artmasının, durumu değiştirebileceği uyarısı yaptı.

Birol, IEA olarak 2020 yılı genelinde küresel petrol talebinin, ağırlığı gelişmekte olan ekonomilerden kaynaklanmak üzere, günde ortalama 1 milyon varil artmasını öngördüklerini, bu dönemde ABD, Brezilya, Norveç gibi OPEC dışı üreticilerin petrol arzının ise günde 2 milyon varil artmasının beklendiğine işaret etti.

IEA yılın ilk yarısında petrolde arz fazlası olacağına yönelik tahminleriye fiyatların gevşetmesinin ardından gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.25 düşüşle 63.78 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.64 düşüşle 57.42 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.40 artışla 17.89 dolardan,

- altın, yüzde 0.06 düşüşle 1,556.90 dolardan,

- bakır, yüzde 0.50 düşüşle 2.779 dolardan,

- platin, yüzde 0.39 artışla 1011.40 dolardan ve

- paladyum yüzde 2.30 artışla 2,284 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 296 liraya, çeyrek altın 484 liraya, Cumhuriyet altını da 2,005 liraya geriledi.

Uluslararası Nikel Çalışmaları Grubu (INSG), 2019 Kasım ayında küresel nikel piyasasında açığın bir önceki aya göre revize edilmiş 3 bin 77 tondan 1,266 tona gerilediğini açıkladı. INSG verilerine göre 2019 yılının ilk 11 ayında küresel nikel piyasasında açık bir önceki yılın aynı dönemine göre 141 bin 968 tondan 53 bin 373 tona indi.
DHA
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