Mersin'de denizde kaybolan bekçi 11 gündür aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için sürdürülen çalışmalarda, Mersin ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube müdürlüklerine bağlı su altı polisleri botlarla tarama yapıyor.

Jandarma ve gönüllü vatandaşlar da kıyı hattından ekiplere destek oluyor.

Çalışmaları 11 gündür kıyıya kurulan çadırdan takip eden Avcı'nın ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Oktay Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni, 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.