Yerli otomobilde yeni gelişme! Distribütörlüğe talip oldular

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı "Türkiye'nin otomobili", Kırgızistanlı iş insanlarının ilgisini çekti. Kırgızlar, yerli otomobilin Orta Asya distribütörlüğüne talip oldu.

Karaman'da düzenlenen Kırgızistan-Karaman İş Formu'na katılmak üzere kente gelen Kırgızistanlı iş insanlarından Mederbek Aıtbaev, Kırgızistan'da enerji sektöründe çalışan büyük bir firmayı temsil ettiğini belirttti.

Hedeflerinin Kırgızistan'daki enerji potansiyelini daha yüksek noktalara taşımak olduğunu ifade eden Aıtbaev, bu bağlamda Güney Kore ve Japonya'da bir çok ortaklarının mevcut olduğunu bildirdi.

İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilebilmesi amacıyla düzenlenen İş Formu için Karaman'a davet edildiklerini anlatan Aıtbaev, forumun oldukça verimli geçtiğini, burada TOGG ile ilgili de görüşmelerde bulunduklarını bildirdi.

"ORTA ASYA DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNÜ ALABİLİRSEK ÇOK MEMNUN OLURUZ"

Aıtbaev, Türkiye'nin kendi elektrikli otomobilini üretecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TOGG'un yöneticileri ve temsilcileriyle buluşmayı çok istiyoruz. Çin, Japonya gibi ülkelerden elektrikli arabaları ithal ediyoruz. Firmamız Kırgızistan'da elektrikli otomobiller için şarj üniteleri üretiyor. Öncelikle bu anlamda TOGG'la işbirliği yapmak istiyoruz. Aynı zamanda TOGG'un Orta Asya distribütörlüğünü alabilirsek çok memnun oluruz. Haberlerde ve yaptığımız araştırmalarda gördük ki; bu otomobil için şimdiden milyonlarca sipariş verilmiş. Bu da bunun başarılı bir proje olduğunu gösterir. Bu başarılı projenin bir kısmını da Orta Asya'ya, Kırgızistan'a götürmeyi çok isteriz."

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNİN İLGİ GÖRMESİ BİZLERİ DE MUTLU ETTİ"

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'la 1 milyar dolarlık ticaret hedefini aşmak için Kırgızistan-Karaman İş Forumu'nu düzenlediklerini söyledi.

Bu forumda Kırgızistanlı iş insanları ile Karamanlı iş insanlarını bir araya getirdiklerini dile getiren Şeker, forumda firmalar arasında görüşmelere vesile olduklarını anlattı.

Şeker, forumda iki ülke iş adamları arasında önemli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle kouştu:

"Neler yapılabileceği tartışıldı. Kırgızistan'dan gelen ve enerji alanında ülkelerinde büyük yatırımları olan bir firmanın yetkilisi ile görüşmemiz oldu. Bu yetkili Cumhurbaşkanımızın emriyle yapılan Türkiye'nin otomobilinin Kırgızistan'da çok beğenildiğini, bu projenin kardeş halkı mutlu ettiğini belirtti. Kırgızistan'dan gelen firma yetkilisi, TOGG'un Orta Asya distribütörlüğüne talip olduklarını belirtti. Bizler de inşallah bu talepleri, ilgili yerlere ileteceğiz. Türkiye'nin otomobilinin bu kadar ilgi görmesi bizleri de ülke olarak mutlu etti."

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ, ORTA ASYA'DA DA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL OLMAYA ADAY"

Foruma katılan ve 22 yıldır Kırgızistan'da yaşayan Türk iş adamı Muammer Akkaya ise Karaman'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Türkiye'nin teknoloji alanında kaydettiği ilerlemenin dış dünyada net şekilde görüldüğünü aktaran Akkaya, şunları söyledi:

"Türkiye önceleri tarım ve tarım teknolojileri ile ön plana çıkıyordu. Şimdi kendi İHA'sını, kendi helikopterini, kendi silahını üretiyor. Kısa süre önce tanıtımı yapılan yerli otomobil Orta Asya'da da çok dikkat çekti. Bu otomobil, Orta Asya'da da en çok satılan otomobil olmaya adaydır. Bununla sadece biz değil tüm Orta Asya Türk dünyası gurur duyuyor."