Ev temizliğine gidiyordu, mantar üreticisi oldu

Malatya'da ev temizliğine giderek kazandığı parayla mantar tohumu alıp üretime başlayan Hayriye Duman, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden aldığı hibeyle 500 metrekarelik tesis kurdu.

TELEVİZYONDAN GÖRDÜ, TESİS SAHİBİ OLDU

Akçadağ ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki 4 çocuk annesi Hayriye Duman, yaklaşık 8 yıl önce televizyondan görerek mantar üretmeye karar verdi. Eşinden habersiz ev temizliğine giderek biriktirdiği parayla tohum alarak evinin bodrumunda istiridye mantarı üretmeye başlayan Duman, bunları ilçede sattı. Duman, ürünlerinin beğenilmesi ve talebin artması üzerine Genç Çiftçi Projesi'nden 2016'da 25 bin lira hibe desteği alarak kurduğu ve daha sonra büyüttüğü tesiste aylık 3 ton mantar üretir hale geldi.

"EŞİMDEN HABERSİZ MÜRACAAT ETTİ"

Evlere temizliğe giderek, kazandığı parayı sermaye yaparak 5 kilogram mantar tohumu ve bir torba hazır kompostla üretime başladığını anlatan Duman, "İlerleyen süreçte Akçadağ Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de bana destek verdi. Müdürlük bize hazır 60 kompost verdi. Ürettiğim mantarı okullara satmaya başladım. Okullardaki öğretmenlerimizden mantarlı ekmek siparişi de geldi. 2016'da ise Genç Çiftçi Projesi'nden faydalandım, projeye eşimden habersiz müracaat etmiştim. Birde baktık ki proje onaylandı." ifadelerini kullandı.

ÜRETİM ALANINI 500 METREKAREYE ÇIKARDI

Aldıkları 25 bin liralık hibe desteğiyle Çobanuşağı mahallesinde 100 metrekare alanda mantar üretimine başlamak için kolları sıvadıklarını aktaran Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tesisin kurulumunda eşimle gece gündüz çalıştık. 2016'nın ekim ayında ise tesisimizi açtık. İki yıl burada üretim yaparak ürettiğim mantarları paketleyip kent merkezindeki marketlere dağıttım. Daha sonra eşimin Danimarka'daki kardeşinin desteğiyle şu an bulunduğumuz tesise geçtik. Böylece üretim alanımızı 500 metrekareye çıkardık. Kent merkezinde paketleme, toptan ve perakende satış yerimiz bulunuyor."

"ADETA AŞIĞIM"

İşini sevdiğini vurgulayan Duman, mantarların komposttan çıkışlarına adeta aşık olduğunu anlattı. Duman, aylık ortalama 20 ton kompost satışı da yaptıklarını dile getirerek, "Mantar ihracatı, kurutması, salamurası ve turşusu gibi hayallerim var. Kestane mantarı üreterek Malatya'ya tanıtmayı çok istiyorum." dedi.