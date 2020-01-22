1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ev temizliğine gidiyordu, mantar üreticisi oldu

Malatya'da ev temizliğine giderek kazandığı parayla mantar tohumu alıp üretime başlayan kadın, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı hibeyle 500 metrekarelik tesis kurdu.
 22 Ocak 2020 20:01
Yazdır
Ev temizliğine gidiyordu, mantar üreticisi oldu

Malatya'da ev temizliğine giderek kazandığı parayla mantar tohumu alıp üretime başlayan Hayriye Duman, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden aldığı hibeyle 500 metrekarelik tesis kurdu.

TELEVİZYONDAN GÖRDÜ, TESİS SAHİBİ OLDU

Akçadağ ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki 4 çocuk annesi Hayriye Duman, yaklaşık 8 yıl önce televizyondan görerek mantar üretmeye karar verdi. Eşinden habersiz ev temizliğine giderek biriktirdiği parayla tohum alarak evinin bodrumunda istiridye mantarı üretmeye başlayan Duman, bunları ilçede sattı. Duman, ürünlerinin beğenilmesi ve talebin artması üzerine Genç Çiftçi Projesi'nden 2016'da 25 bin lira hibe desteği alarak kurduğu ve daha sonra büyüttüğü tesiste aylık 3 ton mantar üretir hale geldi.

"EŞİMDEN HABERSİZ MÜRACAAT ETTİ"

Evlere temizliğe giderek, kazandığı parayı sermaye yaparak 5 kilogram mantar tohumu ve bir torba hazır kompostla üretime başladığını anlatan Duman, "İlerleyen süreçte Akçadağ Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de bana destek verdi. Müdürlük bize hazır 60 kompost verdi. Ürettiğim mantarı okullara satmaya başladım. Okullardaki öğretmenlerimizden mantarlı ekmek siparişi de geldi. 2016'da ise Genç Çiftçi Projesi'nden faydalandım, projeye eşimden habersiz müracaat etmiştim. Birde baktık ki proje onaylandı." ifadelerini kullandı.

ÜRETİM ALANINI 500 METREKAREYE ÇIKARDI

Aldıkları 25 bin liralık hibe desteğiyle Çobanuşağı mahallesinde 100 metrekare alanda mantar üretimine başlamak için kolları sıvadıklarını aktaran Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tesisin kurulumunda eşimle gece gündüz çalıştık. 2016'nın ekim ayında ise tesisimizi açtık. İki yıl burada üretim yaparak ürettiğim mantarları paketleyip kent merkezindeki marketlere dağıttım. Daha sonra eşimin Danimarka'daki kardeşinin desteğiyle şu an bulunduğumuz tesise geçtik. Böylece üretim alanımızı 500 metrekareye çıkardık. Kent merkezinde paketleme, toptan ve perakende satış yerimiz bulunuyor."

"ADETA AŞIĞIM"

İşini sevdiğini vurgulayan Duman, mantarların komposttan çıkışlarına adeta aşık olduğunu anlattı. Duman, aylık ortalama 20 ton kompost satışı da yaptıklarını dile getirerek, "Mantar ihracatı, kurutması, salamurası ve turşusu gibi hayallerim var. Kestane mantarı üreterek Malatya'ya tanıtmayı çok istiyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski hükümlü İŞKUR desteğiyle sürü sahibi oldu
22 Ocak 2020 20:53		 50 yaşındaki görme engelli Süheyla'nın diploma sevinci
22 Ocak 2020 20:49
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri'nin acı günü
22 Ocak 2020 20:09		 Antalya'da kadın şoförlerin tuvalet tepkisi
22 Ocak 2020 19:35
Akdeniz'de fırtına bekleniyor
22 Ocak 2020 19:19		 Üşüyen köpek yolcularla şehir turu attı
22 Ocak 2020 18:57
Tarkan'dan imar izni tartışmalarıyla ilgili açıklama
22 Ocak 2020 18:09		 Karla oynarken vücutlarında tahrişler oluşan çocuk ameliyat edildi
22 Ocak 2020 17:29
Dolmabahçe'deki restorasyon sırasında 100 yıllık gazete bulundu
22 Ocak 2020 17:07		 Emekliler yeni promosyonlarını 1 Mart itibariyle alacak
22 Ocak 2020 14:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:53 - Eski hükümlü İŞKUR desteğiyle sürü sahibi oldu20:49 - 50 yaşındaki görme engelli Süheyla'nın diploma sevinci20:45 - 66 sanığın yargılandığı istinaf duruşması devam etti20:41 - FETÖ şüphelisi kadın jandarmadan kaçamadı20:37 - Kuşadası'nda 5 yıldızlı otel icradan satışa çıkarıldı20:33 - Batarya patladı, cep telefonu tamircisi ölümden döndü20:29 - Aydın'da 3.5 büyüklüğünde deprem20:25 - İstanbul'da 8 bin 995 okul servisi denetlendi20:21 - Ünlü teslimat firması, Türkiye'den çekilme kararı aldı20:17 - Emre Belözoğlu'nun görüntüsü şaşırttı: Dayak yedim
20:13 - Bakanı Turhan, nakliyecilerin sorunlarını dinledi20:09 - İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri'nin acı günü20:05 - Abdüllatif Şener'in fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu20:01 - Ev temizliğine gidiyordu, mantar üreticisi oldu19:57 - Davutoğlu'ndan kayyum atamasıyla ilgili ilk açıklama19:52 - Yerli otomobilde yeni gelişme! Distribütörlüğe talip oldular19:47 - TCDD'den 'YHT biletlerine zam' iddiasına açıklama19:43 - Mersin'de denizde kaybolan bekçi 11 gündür aranıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmen alımı unvan bazından oluşan taban puanlar
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Ankara Metrosu'nda FETÖ propagandası
Güvenlik soruşturması yeniden getirilmemeli!
Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar
Mağazada 750 TL, İnternette 328 TL
Bekçilerin kimlik sorabilmesi için kanun teklifi verildi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 581 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
Yeni dönem başladı! Poşetten sonra şimdi de o ürünler...
Kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jun ji hyun 2
özlemek 2
duygusal şantaj 2
kumbara 4
pardon 3
Bibliyoterapi 1
Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz 2
zorba 2
Prof dr fuat sezgin 1
kiracı 2
SON İLANLAR
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
KOSGEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ESKİ 7 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Igdır Halfeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yozgat Boğazlıyan SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam