Emre Belözoğlu'nun görüntüsü şaşırttı: Dayak yedim
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, eşiyle gittiği AVM'de gazetecilerin objektifine takıldı. Gaziantep maçında Jailson ile çarpışan Emre Belözoğlu'nun gözündeki morluk dikkat çekti.
|22 Ocak 2020 20:17
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Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, eşiyle bir AVM'de gezerken objektiflere takıldı. Tecrübeli futbolcunun gözündeki morluk dikkat çekti.
"HANIMDAN DAYAK YEDİM"
Ünlü futbolcu, "Hanımdan dayak yedim. Gözüm mor dolanıyorum" diyerek espri yaptı. Milli futbolcu mağazaları dolaştıktan sonra Serafina'da yemek yedi.
Gaziantep maçında takım arkadaşı Jailson ile çarpışan Emre Belözoğlu aldığı darbe sonrası yerde kalmış, ünlü futbolcu yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etmişti.
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