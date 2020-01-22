Ünlü teslimat firması, Türkiye'den çekilme kararı aldı
|22 Ocak 2020 20:21
|Yazdır
İspanya merkezli talep bazlı teslimat firması Glovo, Türkiye'nin de içinde bulunduğu dört ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı.
Glovo kurucu ortağı ve CEO'su Oscar Pierre, "Bu dört pazardan çıkış yapmamız; Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde liderliğimizi güçlendirmemizi ve en geç 2021 başında ulaşmak istediğimiz karlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak" dedi.
Dünya gazetesinde yer alan habere göre bu karar, şirketin global liderlik pozisyonunu konsolide etme ve kaynaklarını kısa vadede karlılığa erişebileceği bölgelere kaydırma stratejisini gerçekleştirme amacıyla verildi.
"BU KARARI VERMEK BİZİM İÇİN ÇOK ZOR OLDU"
Glovo kurucu ortağı ve CEO'su Oscar Pierre karara ilişkin, "Özellikle Türkiye gibi başarılı bir operasyon yürüttüğümüz bir ülkede bu kararı vermek bizim için çok zor oldu. Ancak bu dört pazardan çıkış yapmamız; Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde liderliğimizi güçlendirmemizi ve en geç 2021 başında ulaşmak istediğimiz karlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ
CEO Pierre, "Glovo olarak birinci sınıf bir kullanıcı deneyimi ile kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki tüm kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yoğun emekleri, bize olan bağlılıkları ve süregelen destekleri için teşekkür ettiğimizin bilinmesini isterim" şeklinde konuştu.
BİRKAÇ HAFTA DAHA SÜRECEK
Uygulama önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko pazarlarında aktif kalmaya devam edecek. Bu geçiş sürecinde Glovo; kuryelerine, müşterilerine ve iş ortaklarına destek olmaya devam edecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kuşadası'nda 5 yıldızlı otel icradan satışa çıkarıldı
22 Ocak 2020 20:37
|Yeni dönem başladı! Poşetten sonra şimdi de o ürünler...
22 Ocak 2020 11:50
|2019'da marka başvuru sayısı 134 bini geçti
22 Ocak 2020 11:19
|5 HES'ten ekonomiye bir yılda 11,1 milyar liralık katkı
22 Ocak 2020 11:15
|Türk balı geçen yıl 45 ülkede ağızları tatlandırdı
22 Ocak 2020 11:05
|TİGEM 1000 ton inek sütü satacak
22 Ocak 2020 10:41
|Erdoğan törende uyarmıştı! Harekete geçildi...
22 Ocak 2020 09:40
|İstanbul yeniden kongre merkezi oluyor
22 Ocak 2020 09:11
|Türkiye'den Akdeniz'de ezber bozacak adım!
22 Ocak 2020 08:15
|2 yeni çağrı merkezi açılacak! 3 bin kişi çalışacak
21 Ocak 2020 23:33